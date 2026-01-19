Kiểm tra điện thoại, tài khoản ngân hàng của 2 thanh niên sinh năm 2008-2009, phát hiện giao dịch hơn 1,3 tỷ đồng trong 3 ngày: Công an lập tức vào cuộc

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua công tác, lực lượng Công an xã Ba Tơ đã phát hiện, điều tra và làm rõ hành vi đánh bạc trực tuyến trái phép của hai đối tượng N.V.L (sinh năm 2009) và B.T.D (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Ba Tơ.

Tại cơ quan chức năng, kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động và tài khoản ngân hàng để truy cập vào các ứng dụng cá cược trực tuyến như SHBET và F168 nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Chỉ trong vòng 3 ngày, từ ngày 06/01/2026 đến ngày 08/01/2026, tổng số tiền giao dịch dùng vào việc đánh bạc của các đối tượng này đã lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện nay, Công an xã Ba Tơ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn thiện tài liệu chứng cứ để chuyển giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc nghiêm trọng này, Công an xã Ba Tơ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, nhất là qua các ứng dụng cá cược trực tuyến trái phép vốn đang diễn biến phức tạp.

Mỗi người dân cần chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, cùng chung tay xây dựng một xã hội văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi



