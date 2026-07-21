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Kiểm tra chung cư cao cấp, Công an bắt giữ Đỗ Thị Yến Nhi cùng 3 đối tượng: Phạm Đức Hiếu SN 2009 vừa xuất hiện đã bị khống chế

Nam An
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Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy sau khi kiểm tra một căn hộ tại chung cư cao cấp xã Phụng Công, thu giữ gần 73 gam ma túy các loại.

Ngày 20/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại một căn hộ thuộc chung cư cao cấp, xã Phụng Công.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang sử dụng ma tuý

Trước đó, khoảng 14h ngày 13/7, trong quá trình kiểm tra căn hộ số 2405, chung cư cao cấp, Công an xã Phụng Công phát hiện 4 đối tượng gồm Chử Thanh Minh (SN 2008), Nguyễn Tuấn Thành (SN 2006), Hoàng Thị Thúy Sinh (SN 2003) và Đỗ Thị Yến Nhi (SN 2009) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc sử dụng ma túy như đĩa sứ, thẻ nhựa, ống nhựa có bám dính chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Trong quá trình làm việc, tổ công tác tiếp tục phát hiện Phạm Đức Hiếu (SN 2009) đến căn hộ, mang theo một túi xách chứa nhiều túi nilon đựng các chất dạng tinh thể, dạng cục và viên nén nhiều màu sắc nghi là ma túy. Lực lượng Công an đã nhanh chóng khống chế, thu giữ toàn bộ tang vật.

Tang vật công an thu giữ

Kết quả giám định xác định, chất bám dính trên các dụng cụ thu giữ là ma túy loại Ketamine. Số ma túy do Phạm Đức Hiếu mang theo gồm 66,954 gam Ketamine, 6,052 gam MDMA và 0,093 gam Methamphetamine.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chử Thanh Minh, Nguyễn Tuấn Thành, Hoàng Thị Thúy Sinh và Đỗ Thị Yến Nhi về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; khởi tố Phạm Đức Hiếu về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

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Công an tỉnh Hưng Yên

Ecopark

Nguyễn Tuấn Thành

Công an xã Phụng Công

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