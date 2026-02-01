Kiểm tra căn hộ, bắt Vũ Hoàng Tú Trinh và bạn trai

Công an TP Đà Nẵng ngày 1/2 cho biết vừa bắt quả tang 4 đối tượng tụ tập tổ chức sử dụng ma túy.

Cụ thể, lúc 01 giờ 30 phút ngày 31/1, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường An Hải, TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra căn hộ cho thuê trên đường Phạm Tu, phường An Hải, qua đó phát hiện và bắt quả tang 04 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Thái Thị Thảo Đan (SN 2009, trú phường An Hải); Vũ Hoàng Tú Trinh (SN 2002, trú phường Thanh Khê); Võ Văn Trọng (SN 2002, trú phường Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Tấn Thế Anh (SN 2005, trú phường Liên Chiểu).

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/1, trong lúc làm việc chung, Võ Văn Trọng nảy sinh ý định sử dụng ma túy và rủ Nguyễn Tấn Thế Anh đến căn hộ của Thái Thị Thảo Đan trên đường Phạm Tu để sử dụng. Anh đồng ý và đề nghị Trọng mua ma túy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi tan ca, Thế Anh về nhà ở trên đường Đặng Minh Khiêm, phường Liên Chiểu lấy loa nghe nhạc, đèn Led và máy chiếu mang đến căn hộ trên.

4 đối tượng bị bắt quả tang - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cùng thời điểm, Võ Văn Trọng đến phòng trọ của bạn gái là Vũ Hoàng Tú Trinh trên đường Lê Đình Lý, phường Thanh Khê. Tại đây, Trọng liên hệ qua mạng xã hội đặt mua 02 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 01 gói Ketamine với giá 3,1 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Trọng rủ Trinh cùng sử dụng và được Trinh đồng ý. Cả 4 đối tượng sau đó tụ tập tại căn hộ của Thảo Đan tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì bị Công an phường kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.

Tiến hành test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy tổng hợp. Tang vật thu giữ gồm: 01 đĩa sứ màu trắng, trên bề mặt bám dính tinh bột màu trắng (các đối tượng khai là ma túy Ketamine); 01 thẻ nhựa; 01 ống hút quấn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, bọc trong vỏ thuốc; 01 loa cầm tay; 01 máy chiếu; 01 đèn quay ánh sáng màu trắng.

Hiện Công an phường An Hải đang tiếp tục đấu tranh làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.