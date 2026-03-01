Kiểm tra bất ngờ chiếc ô tô trên cao tốc, phát hiện gần 250 triệu đồng vương vãi khắp nơi, cảnh sát truy vết đầu mối quan trọng

Vào tháng 4 năm 2025, tại Gauteng (Nam Phi), lực lượng chức năng đã bắt giữ ba đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ vàng, bạch kim và tiền mặt với tổng giá trị ước tính khoảng 10,2 triệu ZAR (tương đương gần 15 tỷ đồng). Đây là kết quả của một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp hoạt động buôn bán kim loại quý trái phép.

Ba nghi phạm gồm Zaid Jacob (22 tuổi), Shaheen Jacob (62 tuổi) và Muhammed Raees (24 tuổi). Họ bị cáo buộc liên quan đến việc tàng trữ và kinh doanh vàng cùng trang sức đã qua sử dụng khi chưa được cấp phép hợp pháp.

Vụ việc xảy ra vào thứ Hai, ngày 7/4/2025, khi lực lượng chức năng triển khai chiến dịch tại khu Crownwood. Tại đây, hai nghi phạm bị chặn lại khi đang di chuyển bằng ô tô trên cao tốc. Kiểm tra ban đầu cho thấy, trong xe cất giấu khoảng 170.000 ZAR tiền mặt (khoảng 250 triệu đồng). Số tiền này bị nghi có nguồn gốc từ hoạt động mua bán vàng bất hợp pháp.

Mở rộng điều tra, cảnh sát tiếp tục khám xét tại khu dân cư cao cấp Meyersdal Eco Estate và một văn phòng ở khu vực Theta. Tại đây, nhiều tang vật liên quan đã được phát hiện, bao gồm cân điện tử, máy tính và két sắt.

Kết quả điều tra ban đầu xác định địa điểm trên đang được sử dụng như một cơ sở kinh doanh vàng không phép, hoạt động bằng giấy phép đã hết hạn. Khi khám xét, cơ quan chức năng thu giữ lượng lớn vàng và bạch kim dạng thỏi trị giá khoảng 5 triệu ZAR (hơn 7,2 tỷ đồng), cùng hơn 5 triệu ZAR tiền mặt.

Sau vụ việc, đại diện lực lượng chức năng đã ghi nhận nỗ lực của toàn bộ đội tham gia chiến dịch, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để xử lý các đường dây khai thác và buôn lậu kim loại quý trái phép, nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi từ hoạt động này.

Trước đó, tại Nam Phi cũng từng xảy ra một vụ thu giữ lượng lớn vàng tại sân bay, nghi liên quan đến đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Theo thông tin từ ABC News dẫn nguồn cơ quan chức năng, vào đầu năm 2021, cảnh sát nước này đã bắt giữ ba nghi phạm mang theo 73,5 kg vàng tại Sân bay quốc tế O.R. Tambo.

Số vàng bị phát hiện có tổng giá trị khoảng 4,1 triệu USD (tương đương hơn 102 tỷ đồng), được cất giấu trong hành lý của các đối tượng. Vụ việc bị lộ khi cả ba bị đưa vào diện nghi vấn và phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tại sân bay.

Ông Athlenda Mathe, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát địa phương, cho biết trong quá trình kiểm tra kỹ hành lý xách tay và lấy lời khai, cơ quan chức năng đã phát hiện các thỏi vàng cùng một lượng ngoại tệ đi kèm.

Dù các nghi phạm xuất trình một số giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số vàng, phía Nam Phi vẫn phối hợp với Interpol cùng các quốc gia liên quan để xác minh tính hợp pháp cũng như hành trình vận chuyển của lô hàng này.

Theo điều tra, ba người bị bắt đều là công dân Madagascar, đang di chuyển từ quốc đảo này tới Dubai, quá cảnh qua Nam Phi và Ethiopia. Tại thời điểm đó, ông Mathe cho biết họ có thể đối mặt với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và gian lận.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo về những rủi ro pháp lý nghiêm trọng đối với các hành vi vận chuyển, tàng trữ hoặc buôn bán tài nguyên không rõ nguồn gốc.

