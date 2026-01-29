Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, ngày 29/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng nêu trên có hành vi hack tài khoản facebook, zalo của bị hại, sau đó giả danh người thân, bạn bè vay tiền, nhờ chuyển tiền mua hàng để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, các đối tượng đã chiếm đoạt của hàng trăm người với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Quyền, SN 1998 và vợ là Nguyễn Thị Ngân Quỳnh, SN 1995, cùng quê ở ã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị. Các đối tượng tham gia là Nguyễn Nhật Tiến, SN 2002, Nguyễn Nhật Tân, SN 1998 (anh ruột Tiến); Nguyễn Sanh Dũng, SN 1990; Võ Thị Uyên Trinh, SN 1998; Hoàng Công Vinh, SN 1998, đều trú ở xã Triệu Cơ, Quảng Trị; Lê Hữu Duật, SN 1988, Lê Xuân Đế, SN 2004, cùng trú ở xã Diên Sanh, Quảng Trị; Nguyễn Đăng Nhuận, SN 1998, trú ỏ xã Vĩnh Định, Quảng Trị; Lê Quốc Huy, SN 2003, trú ở xã Triệu Phong, Quảng Trị.

Thủ đoạn tinh vi chiếm quyền điều khiển tài khoản

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này đã thiết lập một "đại bản doanh" tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn chính của các đối tượng là theo dõi các phiên livestream bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng. Sau đó, chúng giả danh người bán hàng, gửi tin nhắn chứa đường link giả mạo yêu cầu nạn nhân đăng nhập thông tin cá nhân.

Sau khi nạn nhân truy cập vào đường link và khai báo thông tin, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook, Zalo. Bước tiếp theo, chúng nghiên cứu kỹ lịch sử trò chuyện, thói quen sinh hoạt và các mối quan hệ của chủ tài khoản để nhắn tin cho người thân, bạn bè hỏi vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền hộ vào các số tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Quyền đã sử dụng ứng dụng Telegram để liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Auto Bank" nhằm mua các số tài khoản ngân hàng có tên trùng khớp với tên của chủ tài khoản bị hack. Hành vi này khiến các bị hại tin tưởng và dễ dàng chuyển tiền mà không chút nghi ngờ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng trong vụ án.

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian dài theo dõi và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã quyết định phá án.

Ngày 20/1, các mũi trinh sát của Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Trị đồng loạt ra quân thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong đường dây.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 25 điện thoại di động, 1 máy tính cùng nhiều tang vật và tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo. Sau khi nhận được tiền từ các bị hại, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt thông qua các tiệm cầm đồ hoặc dịch vụ chuyển tiền. Số tiền này sau đó được Nguyễn Thị Ngân Quỳnh chia cho các đồng bọn để tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo khi xem livestream bán hàng

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, điểm chung của các vụ việc là đối tượng lợi dụng chính số điện thoại người xem để lại trong phần bình luận để tiếp cận, mạo danh và chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trong quá trình theo dõi các phiên livestream, nhiều khách hàng để lại số điện thoại công khai nhằm được tư vấn, chốt đơn hoặc nhận ưu đãi. Các đối tượng lừa đảo sẽ âm thầm thu thập những số điện thoại này, sau đó chủ động gọi điện, giả danh người bán hàng hoặc đơn vị vận chuyển. Nội dung cuộc gọi thường xoay quanh việc thông báo khách hàng trúng ưu đãi, được miễn phí vận chuyển hoặc cần xác nhận đơn hàng gấp.

Sau khi tạo được lòng tin ban đầu, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt, thúc giục nạn nhân trong trạng thái vội vàng, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí giữ đơn, phí ship, hoặc nghiêm trọng hơn là cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, thậm chí yêu cầu nhấn vào các đường link lạ để "xác nhận đơn hàng". Đây chính là bước then chốt để kẻ gian chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Theo đó, người dân có thể nhận diện hình thức lừa đảo này qua một số dấu hiệu điển hình như: cuộc gọi mang tính hối thúc, ép chốt đơn nhanh; yêu cầu chuyển tiền ngoài hệ thống bán hàng chính thức; đưa ra các ưu đãi bất thường như miễn phí vận chuyển, quà tặng không trùng khớp với nội dung livestream; hoặc không có bất kỳ xác nhận nào qua tin nhắn hay nền tảng chính thức của người bán.

Trước tình hình trên, công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không để số điện thoại công khai trong phần bình luận livestream. Bên cạnh đó, chỉ nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc gian hàng chính thức. Không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP qua điện thoại. Khi có nghi vấn, cần xác minh trực tiếp với người bán qua kênh chính thức.