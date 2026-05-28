Nuôi dưỡng tình yêu đặc biệt với loài chó từ khi còn nhỏ, Coby Goodhart luôn xem sự gắn kết này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Sau khi chuyển đến thành phố New York (Mỹ) vào năm 2023, chàng trai 28 tuổi quyết định dành nhiều thời gian hơn cho động vật bằng công việc dắt chó đi dạo tại khu vực sinh sống. Đến năm 2025, anh chính thức thành lập thương hiệu dịch vụ của riêng mình mang tên Goodhart Dog Co.

Hiện tại, Coby vẫn duy trì công việc toàn thời gian của một kỹ sư và vận hành doanh nghiệp dựa trên lịch trình đó. Anh tận dụng các khoảng thời gian sáng sớm, giờ nghỉ trưa, buổi tối và hai ngày cuối tuần để làm việc. Nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra xuyên suốt, anh thuê thêm một nhân viên đã qua đào tạo bài bản để hỗ trợ chăm sóc khách hàng bốn chân vào khung giờ hành chính. Mục tiêu dài hạn của chàng kỹ sư là phát triển Goodhart Dog Co. thành sự nghiệp toàn thời gian duy nhất.

Mỗi ngày, công ty của anh tiếp nhận khoảng 10 đến 20 chú chó tại khu vực Lower Manhattan. Nhờ chất lượng dịch vụ tốt trong một cộng đồng nhỏ, lượng khách hàng của Goodhart Dog Co. tăng trưởng nhanh chóng chủ yếu qua hình thức truyền miệng.

Ngoài ra, Coby còn tận dụng mạng xã hội và phát danh thiếp trực tiếp cho cư dân, đặc biệt là các nhân viên lễ tân, bảo vệ tại chung cư - những người được anh xem là “cực kỳ nhiều mối quan hệ” trong các tòa nhà cao cấp ở Manhattan.

Coby Goodhart và một chú chó

Anh chàng cũng định vị thương hiệu theo phân khúc “cao cấp”, thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả mọi đối tượng theo cách thức giống nhau.

Mô hình kinh doanh này hiện mang lại nguồn thu nhập hơn 6.000 đô la mỗi tháng (gần 160 triệu đồng). Tuy nhiên, đối với Coby, giá trị lớn nhất nằm ở sự bình yên khi được đồng hành cùng những loài động vật luôn tràn đầy năng lượng. Tại một nơi bận rộn và áp lực như Lower Manhattan, việc mang đến sự chăm sóc chu đáo cho thú cưng có ý nghĩa rất lớn đối với các chủ nuôi.

Dù vậy, công việc này cũng đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là sự khắc nghiệt của thời tiết. Dù trời mưa, nắng gắt hay lạnh giá, những chú chó vẫn cần được ra ngoài, và việc phải thức dậy vào các buổi sáng sớm mùa đông tháng Giêng luôn là một trải nghiệm đầy thử thách đối với anh.

Về lợi nhuận, anh chia sẻ rằng công ty Goodhart Dog Co. "thu về hơn sáu con số."

"Giá cả thay đổi tùy thuộc vào khách hàng; các yếu tố như địa điểm, kích thước chó, hành vi và lịch trình đều ảnh hưởng đến giá cả. Đây là một dịch vụ cao cấp, vì vậy tôi định giá tương ứng và đảm bảo mọi khách hàng đều cảm nhận được điều đó trong trải nghiệm của mình," Goodhart chia sẻ.

Theo AOL