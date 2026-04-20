Kiểm điểm 5 nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT liên quan đơn tố cáo của giáo viên

Vân Du |

Năm nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã bị kiểm điểm liên quan đến việc tố cáo của một giáo viên.

Ngày 20-4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo và các cá nhân nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bạc Liêu (cũ).

Kiểm điểm lãnh đạo Sở GD - ĐT tỉnh Bạc Liêu liên quan đến đơn tố cáo của giáo viên - Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Bạc Liêu nơi ông Thuyết từng công tác

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản phê bình nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu và các cá nhân gồm: ông Trương Công Lập và ông Hồ Quang Huy, nguyên giám đốc; ông Ngô Đoàn Nguyễn, ông Nguyễn Văn Hảo và ông Trác Văn Đây, nguyên phó giám đốc.

Như đã thông tin, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh cùng Sở GD-ĐT kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan kết luận tố cáo của ông Nguyễn Văn Thuyết, nguyên là giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở GD-ĐT Bạc Liêu về hạn chế, thiếu sót trong tham mưu giải quyết tố cáo...

Trước đó, ông Thuyết gửi đơn tố cáo tới lãnh đạo tỉnh về việc bị Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu điều chuyển đi trường khác vào năm 2016 với lý do trường đánh giá 2 năm liền xếp loại chuyên môn trung bình.

UBND tỉnh Bạc Liêu vào cuộc xác minh và kết luận việc xếp loại đối với ông Thuyết do lãnh đạo trường làm sai, nên việc Sở GD-ĐT chuyển công tác ông cũng sai quy định.

