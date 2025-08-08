Kiếm 40 tỷ USD trong 1 tuần, cụ ông 80 tuổi sắp vượt mặt Elon Musk

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, tài sản của Elon Musk đã sụt giảm nghiêm trọng, "bốc hơi" khoảng 80 tỷ USD chỉ trong năm nay, đẩy giá trị tài sản ròng của ông xuống còn khoảng 352 tỷ USD từ mức đỉnh hơn 450 tỷ USD.

Ngược lại, Larry Ellison đã có một cú nước rút ngoạn mục. Tài sản của ông đã tăng vọt hơn 100 tỷ USD kể từ đầu năm, nâng tổng giá trị tài sản lên 306 tỷ USD, tính đến ngày 6/8.

Sự thay đổi thứ hạng này diễn ra sau đà tăng vọt của giá cổ phiếu Oracle trong mùa Hè này, giúp tài sản của ông Ellison có lúc tăng hơn 40 tỷ USD chỉ trong ba ngày (thời điểm trung tuần tháng 6/2025). Điều này giúp ông trở thành người giàu thứ 2 thế giới, chỉ sau người bạn thân Elon Musk của mình.

Tỷ phú Larry Ellison là ai?

Larry Ellison, nhà đồng sáng lập và hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ của Oracle, là một trong những nhân vật kỳ cựu, quyền lực và giàu có nhất giới công nghệ toàn cầu. Ông từng là thành viên hội đồng quản trị Tesla và hiện vẫn là cổ đông lớn của hãng xe điện này. Với cú tăng phi mã gần đây của cổ phiếu Oracle, Ellison đang đe dọa vị trí số 1 của Elon Musk trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Tài sản của tỷ phú Ellison có lúc tăng hơn 40 tỷ USD chỉ trong ba ngày thời điểm trung tuần tháng 6/2025.

Larry Ellison sinh ngày 17/8/1944 tại Bronx, New York trong một gia đình không mấy khá giả. Mẹ ông là một phụ nữ đơn thân 19 tuổi, sau đó đã gửi ông về Chicago cho dì và chú ruột nuôi nấng từ khi mới 9 tháng tuổi. Ông lớn lên trong một gia đình lao động, sống giữa khu dân cư trung lưu và sớm thể hiện tính cách nổi loạn, độc lập pha lẫn đam mê khoa học và toán học.

Ellison từng học Đại học Illinois và Đại học Chicago nhưng đều bỏ dở, phần vì biến cố gia đình, phần vì khao khát muốn tự thân lập nghiệp. Ở tuổi 22, ông đến California để tìm cơ hội tại thung lũng Silicon. Suốt gần một thập kỷ, Ellison làm nhiều công việc như kỹ thuật viên, lập trình viên… và tự học công nghệ một cách phi truyền thống. Chính quãng thời gian này đã giúp ông tích lũy kinh nghiệm thực chiến và xác lập đam mê với ngành cơ sở dữ liệu.

Điểm bứt phá đến khi ông tham gia dự án xây dựng hệ thống kho dữ liệu cho CIA có mã tên là “Oracle” và nhận ra tiềm năng khổng lồ của ngành này. Năm 1977, ông cùng hai người bạn Bob Miner và Ed Oates thành lập công ty Software Development Laboratories với 1.400 USD vốn ban đầu, trong đó Ellison bỏ ra tới 1.200 USD từ tiền túi. Hai năm sau, công ty đổi tên thành Oracle và bắt đầu hành trình trở thành đế chế công nghệ.

Oracle IPO năm 1986, đạt doanh thu 55 triệu USD. Từ đó đến nay, Oracle phát triển thành một trong những tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới, đặc biệt là trong mảng cơ sở dữ liệu đám mây, lĩnh vực đang giúp Ellison “hồi sinh” ngoạn mục giữa làn sóng AI. Với 41% cổ phần, ông là người được hưởng lợi trực tiếp từ cú xoay trục thành công này.

Thế trận đảo chiều giữa hai gã khổng lồ công nghệ

Diễn biến trái ngược giữa hai tỷ phú xuất phát từ chính tình hình kinh doanh đối lập của Oracle và Tesla. Trong khi Tesla vừa trải qua quý II/2025 đầy thất vọng với doanh thu giảm hai chữ số và tâm lý bi quan trên phố Wall, thì Oracle lại trở thành “ngôi sao” mới nhờ chiến lược xoay trục sang AI và điện toán đám mây, hai mảng đang bùng nổ toàn cầu.

Larry Ellison và bạn thân Elon Musk.

Elon Musk hiện nắm giữ khoảng 13% cổ phần tại Tesla, nên tài sản cá nhân chịu ảnh hưởng nặng nề theo biến động của cổ phiếu hãng này. Ngoài ra, sự phân tâm của Musk khi dành nhiều thời gian cho các dự án khác như xAI hay vai trò gây tranh cãi trong hệ sinh thái tiền số cũng khiến nhà đầu tư thêm lo lắng.

Dù hội đồng quản trị Tesla đã phê duyệt gói thưởng cổ phiếu trị giá 29 tỷ USD để giữ chân ông, nhưng tình hình vẫn chưa khả quan hơn. Thêm vào đó, những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy hình ảnh của Musk đang suy giảm, chỉ còn khoảng 30% người tham gia khảo sát đánh giá tích cực về ông.

Ở chiều ngược lại, Larry Ellison, người đang sở hữu 41% cổ phần Oracle, lại hưởng trọn thành quả từ đà tăng phi mã của công ty. Cổ phiếu Oracle đã tăng hơn 50% kể từ đầu năm, nhờ loạt hợp đồng lớn trong lĩnh vực AI, đặc biệt là mảng dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây.

Nếu tốc độ này tiếp tục được duy trì, cuộc hoán đổi vị trí của Larry Ellison với Elon Musk chỉ còn là vấn đề thời gian.