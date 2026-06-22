Kiếm 40 triệu/tháng, nam streamer bị vợ “combat” uất nghẹn ngay trên sóng

Bị vợ “đá bát cơm”, làm muối mặt trước vạn người xem, nam stramer vẫn quyết bảo vệ người thương nhưng vẫn nhận kết đắng.

Thế giới giải trí trực tuyến, đặc biệt là cộng đồng streamer chưa bao giờ thiếu những drama giật gân để thu hút người xem. Mới đây, một sự cố chấn động diễn ra đã đẩy một nam streamer DOTA2 kỳ cựu, người vốn nổi tiếng với biệt danh "Máy bay ném bom một tay" trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Lần này, điều khiến phòng livestream bùng nổ không phải là những pha xử lý xuất thần hay những trận đấu lật kèo ngoạn mục, mà là góc khuất hôn nhân đầy cay đắng.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền của streamer và nỗi lòng không ai thấu

Trong mắt nhiều người, streamer là một công việc hái ra tiền, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, chơi game và nhận tiền ủng hộ (donate) từ người hâmi mộ. Thế nhưng, thực tế đối với nam streamer trong câu chuyện lại áp lực hơn rất nhiều. Anh không phải là một "ông hoàng triệu view" có hợp đồng béo bở, mà chỉ là một người lao động bình thường cố gắng dùng sóng trực tiếp để kiếm thêm thu nhập.

Để duy trì cuộc sống, ngoài thời gian ngồi trước màn hình máy tính, anh còn phải bươn chải một công việc khác ở thế giới bên ngoài. Tổng thu nhập mỗi tháng của anh sau bao nỗ lực vất vả chỉ vỏn vẹn hơn 10.000 Nhân dân tệ (gần 40 triệu đồng).

Điều đáng nói là người vợ của anh hoàn toàn không đi làm, không có thu nhập độc lập. Toàn bộ số tiền anh làm ra đều được nộp đầy đủ, dùng để chi trả cho các khoản chi phí sinh hoạt hàng ngày, tiền bỉm sữa, nuôi dạy và giáo dục con cái. Gánh nặng tài chính của cả một gia đình đè nặng lên đôi vai của người đàn ông, thế nhưng thứ anh nhận lại từ hậu phương không phải là sự cảm thông, mà là sự chán ghét và coi thường.

Bi kịch ngay trên sóng trực tiếp

Nhiều khán giả trung thành của kênh chia sẻ rằng, mâu thuẫn gia đình của nam streamer từ lâu như "quả bom nổ chậm" thường xuyên phơi bày trên sóng. Rất nhiều lần, khi anh đang ở trong những trận giao tranh (combat) khốc liệt cùng đồng đội, người vợ ở phía sau liên tục lớn tiếng quát tháo, ép buộc anh phải dừng tay để đi phơi quần áo, lau dọn nhà cửa hoặc dỗ con khóc.

Ngay cả khi anh cố gắng tập trung, những cuộc gọi khủng bố từ điện thoại và những tiếng chuông thông báo WeChat dồn dập từ vợ đã cắt nát nhịp điệu buổi phát sóng. Trải nghiệm của người xem bị ảnh hưởng và bản thân nam streamer chỉ biết cúi đầu bất lực, thở dài ngao ngán trước màn hình.

Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra trong buổi phát sóng gần đây, khi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng leo thang thành một cuộc cãi vã nảy lửa. Trong cơn giận dữ vì không được thấu hiểu, cộng thêm áp lực tích tụ lâu ngày khi bị người vợ ghét bỏ, nam streamer đã mất kiểm soát. Anh đã tự tay văng nước thẳng vào hệ thống máy tính và các thiết bị livestream của mình, khiến phòng chiếu tối đen trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Đối với người khác, máy tính chỉ là công cụ giải trí, nhưng đối với một streamer, đó là chiếc "cần câu cơm" duy nhất để nuôi sống gia đình. Việc thiết bị hỏng hóc đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập ít ỏi bị cắt đứt hoàn toàn, đẩy anh vào bước đường cùng. May mắn thay, một số khán giả nhiệt tình vì thương cảm cho hoàn cảnh của anh đã chung tay quyên góp, hỗ trợ kinh phí để anh mua lại thiết bị và tiếp tục công việc.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ đã bùng lên mạnh mẽ

Hàng vạn bình luận chĩa mũi dùi vào người vợ, chỉ trích cô là người ích kỷ, nông cạn và độc hại khi phá hoại công việc của chồng. Thế nhưng, ngay khi mọi người nghĩ rằng nam streamer sẽ nhân cơ hội này để bóc phốt, xả nỗi uất ức về vợ, anh lại đưa ra một tuyên bố: "Đó là vợ của tôi, các bạn có giỏi thì hãy mắng tôi đây này, đừng mắng cô ấy!".

Một câu nói ngắn ngủi nhưng làm cho toàn bộ phòng livestream im lặng trong vài giây. Khán giả nhận ra rằng, dù có bị đối xử bất công và tổn thương đến đâu, trong thâm tâm của người đàn ông này, vợ vẫn là người nhà, là người anh muốn bảo vệ trước sự tấn công của những người lạ trên không gian ảo.

Tuy nhiên, sự bao dung của người chồng không đổi lấy sự thấu hiểu. Ngay sau đó, một tình tiết kịch tính khác đã xảy ra. Lo ngại chồng sẽ tiếp tục làm xấu mặt mình hoặc tiết lộ thêm những mâu thuẫn nội bộ trên mạng, người vợ đã tàn nhẫn đăng nhập trực tiếp vào hệ thống quản lý tài khoản từ xa, tự ý tắt và "đá" nam streamer văng ra khỏi hệ thống phát sóng trực tiếp. Hành động độc đoán, cắt đứt công việc của chồng một lần nữa khiến khán giả chứng kiến phải lắc đầu ngao ngán.

Đối với nam streamer này, việc phải đối mặt với việc gìn giữ mái ấm của mình rõ ràng còn gian nan, khốc liệt hơn gấp vạn lần việc bảo vệ nhà chính trong trò chơi. Cuộc hôn nhân mà một bên gồng mình chịu áp lực kinh tế, còn một bên không đi làm nhưng lại thiếu đi sự trân trọng công sức của bạn đời thì sớm muộn gì cũng dẫn đến sự đổ vỡ. Hiện tại, có nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi đang tiến hành các thủ tục ly hôn, dù người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng xác nhận, nhưng thế giới bên ngoài đều hiểu mối quan hệ này đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn.