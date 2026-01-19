Kiếm 19 tỷ/tháng nhờ bắt chước người nổi tiếng

Ngày nay, cùng vói sự phát triển của livestream, phim ngắn, việc bắt chước người nổi tiếng đẻ thu hút sự chú ý của công chúng đang trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết. Khi lướt qua MXH, netizen có thể bắt gặp các phiên phản "pha ke" của Lưu Diệc Phi đang thỏa sức nhún nhảy theo nhịp nhạc, các bản sao của Triệu Lộ Tư, Trịnh Sảng, Vương Tổ Hiền…có mặt ở khắp mọi nơi. Thậm chí còn có cả nhóm nhạc BIGBANG Vân Nam, nhóm ESO gồm các thành viên như Lộc Ha, Hoàng Tử Thành, Vương Nhị Bác, Lâm Tuấn Tuyệt (bản sao của Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Vương Nhất Bác, Lâm Tuấn Kiệt).
Nhờ sở hữu gương mặt có nét giống với hội nam thần mỹ nhân showbiz, lại công thêm việc trang điểm, bắt chước động tác, thần thái của họ, nhiều người dễ dàng thu hút hàng triệu mắt xem cũng như kiếm tiền từ các nền tảng MXH.
Thực tế, hiện tượng bắt chước các ngôi sao đã xuất hiện tại Trung Quốc từ cuối năm những 90 của thế kỷ trước và được coi là chuyên mục ăn khách của show truyền hình. Đến năm 2006, làng giải trí Hoa ngữ thậm chí còn xuất hiện đoàn nghệ thuật 600 thành viên, gồm những người có ngoại hình hoặc âm thanh giống với người nổi tiếng. Ekip này tự xưng là "lũng đoạn văn hóa bắt chước trên toàn Trung Quốc, thậm chí là cả khu vực châu Á". Dĩ nhiên, họ có nhiều cách thu về lợi nhuận như làm diễn viên đóng thế, diễn viên hỗ trợ đặc biệt hoặc làm kẻ bắt chước trong các show giải trí để thu hút sự chú ý.
Trong những năm 2010 - 2015, cùng với sự bùng nổ của loạt chương trình như Tinh Quang Đại Đạo, Cao Nhân Trung Quốc, Ngôi Sao Bách Biến, những bản sao của người nổi tiếng lại càng thêm "đắt khách". Thậm chí có người còn được xuất hiện trên CCTV, các kênh truyền hình chính thống, gặt hái cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Có lẽ vì vậy nên không ít người đã lựa chọn biện pháp "dao kéo" để đạt được mục đích.
Tuy nhiên, trang QQ cho biết, thời đó, những bản sao muốn nổi tiếng thì ngoại hình chỉ là điều kiện cơ bản, quan trọng nhất là phải bắt chước được động tác, thần thái, âm thanh. Để làm được điều này, họ phải tốn rất nhiều công sức, nghiên cứu kỹ càng về mọi động thái của nguyên mẫu.
Còn trong thời đại ngày nay, có nhiều người dễ dàng nổi tiếng chỉ trong vòng 15 giây, chỉ cần ngoại hình có vài nét giống với người nổi tiếng và biết cách bày trò, đôi khi dùng những biểu cảm khoa trương, thậm chí là hơi lố để thu hút sự chú ý.
Chẳng hạn như "tiểu Lâm Tâm Như" này, với tạo hình nhân vật Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách, dù chẳng hề thể hiện chút tính cách nào của nhân vật, thậm chí còn bày trò gây cười, cô nàng vẫn kiếm được 100.000 NDT (377 triệu đồng) chỉ sau 1 phiên livestream và nhận thêm 700.000 người theo dõi chỉ trong 1 tháng.
Hay như anh chàng "Phật Sơn Điện Hàn" vốn là một công nhân nhà máy có giao diện khá giống Trương Hàn đã mua được xe Mayback giá 1 triệu NDT (3,77 tỷ đồng) chỉ trong thời gian ngắn và có tiền mở công ty riêng. Thậm chí, lượng người theo dõi của bản sao Trương Hàn trên ứng dụng video ngắn còn vượt mặt cả chính chủ.
So với 2 cái tên nói trên, nhóm nhạc nam ESO (bản "pha ke" của EXO) được công chúng biết đến rộng rãi hơn hẳn. Không chỉ nổi tiếng trên MXH, các thành viên như Lộc Ha, Hoàng Tử Thành, Vương Nhị Bạc, Lâm Tuấn Tuyệt còn được mời tham gia một số show diễn và mở fanmeeting.
Không ít người từng tỏ vẻ ngỡ ngàng vì những bản sao này chẳng thể bì được với bản gốc về tài năng cũng như nhan sắc, không ít lần hát lệch tông, nhảy không đều nhưng vẫn có sức hút đến lạ, có đèn tiếp ứng riêng và được fan vây kín mỗi khi tham dự sự kiện.
Trong đó, thành công nhất là Lộc Ha, từ 1 chàng trai làm làm đủ việc vặt kiếm sống lắc mình thành hot face thu nhập 5 triệu NDT/tháng (gần 19 tỷ đồng). Giờ đây, cuộc sống của bản sao Lộc Hàm thay đổi 360 độ, mua được biệt thự 11 triệu NDT (41,5 tỷ đồng), siêu xe Ferrari giá 2,77 triệu NDT (10,4 tỷ đồng) và mở công ty riêng. Cuối năm 2025, Lộc Ha còn chính thức thành chồng người ta, viên mãn cả về sự nghiệp lẫn đời tư.
Trang QQ cho rằng, những phiên bản "pha ke" này đã mang lại tiếng cười cho khán giả qua việc phá vỡ hình tượng hoàn hảo của giới nghệ sĩ, làm những điều bản gốc không dám làm. Họ được khá nhiều nhãn hiệu vừa và nhỏ ưu ái vì cát-xê chỉ bằng số lẻ của các ngôi hàng "hàng real" nhưng lại tạo được hiệu ứng truyền thông tốt.
Dĩ nhiên, nghề gì thì cũng có góc khuất của nó, đặc biệt là việc bắt chước người nổi tiếng để kiếm tiền vốn nằm trong "vùng xám". Nếu không cẩn thận, họ có thể bị bản gốc khởi kiện vì làm ảnh hưởng đến hình tượng, không chỉ bị khóa tài khoản mà còn phải bồi thường số tiền cực khủng.
Trong đó, phải kể đến vụ việc tài khoản Vương Bảo Nhược sản xuất video có nội dung liên quan đến vợ cũ Ảnh đế Vương Bảo Cường và người quản lý cũ (2 người này "cắm sừng" và chiếm đoạt tài sản của nam diễn viên). Kết quả, Vương Bảo Nhược bị tài tử Thám Tử Phố Người Hoa kiện ra tòa, yêu cầu đến bù 6,5 triệu NDT (24,5 tỷ đồng). Bởi vậy, những người kiếm sống từ việc bắt chước các ngôi sao showbiz cần thận trọng để tránh có ngày mất cả chì lẫn chài.
Nguồn: QQ