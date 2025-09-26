Kiếm 13 tỷ USD trong 2 phiên chứng khoán, một tỷ phú nổi tiếng sắp soán ngôi người giàu nhất Châu Á

Chỉ trong hai phiên giao dịch cuối tuần trước và đầu tuần này, tài sản ròng của Gautam Adani đã tăng thêm tới 13 tỷ USD, đưa tổng giá trị lên gần 96 tỷ USD.

Đây là mức tăng mạnh nhất của một tỷ phú Ấn Độ trong nhiều năm trở lại đây, và diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Adani vừa được cơ quan quản lý thị trường nước này "cởi trói" khỏi một phần cáo buộc kéo dài suốt hơn hai năm.

Niềm tin trở lại

Làn sóng tăng trưởng bùng nổ này được kích hoạt bởi Cơ quan Quản lý Thị trường Ấn Độ (SEBI), đơn vị đã ra lệnh bác bỏ một phần các cáo buộc lớn chống lại Tập đoàn Adani vào cuối tuần trước.

Cụ thể, SEBI kết luận rằng họ không tìm thấy bằng chứng về việc Tập đoàn Adani sử dụng các giao dịch với bên liên quan để chuyển hướng hoặc bơm vốn vào các công ty niêm yết.

Đây là một sự giải tỏa gánh nặng pháp lý to lớn. Hindenburg đã cáo buộc Adani Group sử dụng các tổ chức trung gian để tránh các quy tắc công bố thông tin, nhưng SEBI khẳng định các giao dịch được nêu tên không cấu thành vi phạm quy định giao dịch bên liên quan vào thời điểm đó.

Phán quyết này đã củng cố niềm tin cơ bản rằng cáo buộc gian lận và thao túng cổ phiếu cốt lõi của Hindenburg là vô căn cứ, như tập đoàn này vẫn luôn khẳng định.

Xin được nhắc rằng báo cáo đình đám của Hindenburg Research năm 2023 đã từng khiến vốn hóa toàn tập đoàn bốc hơi hơn 100 tỷ USD chỉ trong vài tuần.

Khi "nút thắt" này được gỡ, dòng vốn và niềm tin của giới đầu tư lập tức quay trở lại, kéo cổ phiếu các công ty thuộc tập đoàn tăng mạnh.

Theo Bloomberg Billionaires Index, chỉ riêng trong phiên 22/9/2025, giá trị tài sản của Adani tăng thêm 8,3 tỷ USD, đưa mức tăng từ đầu năm 2025 lên 21,6%.

Từ vị trí từng bị "rớt hạng" sau khủng hoảng Hindenburg, Adani nay đã thu hẹp khoảng cách với Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á, xuống chưa tới 3 tỷ USD. Đà hồi phục này cho thấy sức bật mạnh mẽ của thị trường Ấn Độ, nơi nhà đầu tư sẵn sàng "đặt cược" lại sau mỗi tín hiệu chính sách tích cực.

Phản ứng của thị trường là tức thì và dữ dội. Vốn hóa thị trường kết hợp của 10 công ty niêm yết thuộc Tập đoàn Adani đã tăng thêm hàng chục tỷ USD.

Các cổ phiếu dẫn đầu cơn sốt relief rally (tăng giá do giải tỏa tâm lý) bao gồm Adani Power và Adani Total Gas, với mức tăng trưởng phi mã. Điều này không chỉ do phán quyết của SEBI mà còn được củng cố bởi sự trở lại của các tổ chức tài chính toàn cầu.

Điển hình, Morgan Stanley đã khởi động lại việc đưa tin về Adani Power với xếp hạng "Overweight" (mua vào), cùng với đánh giá tích cực từ Jefferies cho Adani Green Energy, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng lớn của các dự án cơ sở hạ tầng.

Sự hưng phấn không chỉ dừng ở các giao dịch cổ phiếu thông thường. Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng quyền chọn gắn với Adani Green Energy đạt mức kỷ lục, trong khi Adani Enterprises ghi nhận hoạt động mua vào (bullish activity) mạnh mẽ nhất trong gần hai năm. Các thương vụ giao dịch khối lớn diễn ra dồn dập, phản ánh dòng tiền lớn đang quay lại hệ sinh thái Adani.

Mukesh Ambani và Gautam Adani

Khối lượng giao dịch tăng vọt cho thấy các nhà đầu tư tổ chức, vốn đã thận trọng sau vụ Hindenburg, đang quay trở lại để tận dụng cơ hội khi "bóng đen pháp lý" lớn nhất được gỡ bỏ.

Giới phân tích nhận định rằng trọng tâm của thị trường giờ đây sẽ chuyển từ các lo ngại về quản trị sang hiệu suất thực tế và khả năng thực thi các dự án năng lượng và hậu cần khổng lồ của tập đoàn.

Rủi ro vẫn còn

Thế nhưng, bức tranh chưa hoàn toàn sáng. SEBI cho biết các cuộc điều tra khác vẫn đang diễn ra, liên quan đến những cáo buộc còn lại trong báo cáo Hindenburg.

Thêm vào đó, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn duy trì hồ sơ về nghi án hối lộ đối với tập đoàn này, dù chưa có kết luận cuối cùng. Chính vì thế, Adani vẫn chưa thể thoát hẳn khỏi cái bóng pháp lý vốn đeo bám suốt hai năm qua.

Sự ổn định lâu dài của đế chế Adani sẽ phụ thuộc vào việc tập đoàn có thể xử lý dứt điểm các vấn đề pháp lý còn tồn đọng này hay không.

Tuy nhiên, đợt tăng trưởng tài sản hiện tại đã củng cố vững chắc niềm tin của nhà đầu tư, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên hành trình phục hồi của tập đoàn này sau một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Ấn Độ.

Tóm lại, đợt bứt phá 13 tỷ USD là minh chứng cho thấy sự nhạy cảm của tài sản cá nhân tỷ phú trước biến động pháp lý và niềm tin thị trường. Nó cũng phản ánh sức hấp dẫn đặc biệt của thị trường chứng khoán Ấn Độ trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu đang tìm kiếm cơ hội tại các nền kinh tế mới nổi.

Mặc dù vậy, câu hỏi lớn vẫn còn đó, liệu Adani có thể duy trì đà phục hồi này nếu những cuộc điều tra tiếp theo của SEBI hoặc Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra kết quả bất lợi?

Với một tập đoàn từng trải qua "cơn địa chấn" lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Ấn Độ, mỗi quyết định quản lý, mỗi tin tức điều tra đều có thể biến động thành hàng chục tỷ USD trong khối tài sản của người đứng đầu. Và câu chuyện Gautam Adani tăng 13 tỷ USD trong hai ngày vừa qua, nhiều khả năng chỉ là chương tiếp theo của một vở kịch thị trường vẫn còn nhiều hồi gay cấn.

*Nguồn: Fortune, BI