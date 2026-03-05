Kịch tính như phim hình sự: Video trực tiếp A50 đột kích "đại bản doanh" Xôi Lạc TV, bắt hơn 30 đối tượng, thu 300 tỷ đồng

Ngày 5/3, tại buổi họp báo, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 38 người về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

"Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra và có thể sẽ khởi tố thêm mấy chục bị can khác", đại diện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên nói.

Theo đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5 Cục A05, Xôi Lạc TV là tên gọi chung của rất nhiều đường link dẫn đến các trang web phát sóng lậu, dẫn nguồn ở nhiều quốc gia.

Đường dây web lậu Xôi Lạc TV bị triệt phá là một trong những hệ thống lớn nhất. Hiện, toàn bộ nhóm chủ mưu, cầm đầu cùng các chân rết đã bị bắt.

Nhà chức trách cáo buộc nhóm cầm đầu dùng các thiết bị hiện đại chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Họ lập các công ty truyền thông, phần mềm, xuất khẩu lao động làm bình phong. Nhân viên chia thành các nhóm như: biên kịch, bình luận viên, sưu tập tài liệu, tài chính, hậu cần.

Các đối tượng đã chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy vào trang web nhằm điều hướng tới các nền tảng liên quan để kiếm tiền, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Hiện, công an đã thu được khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu là tiền từ ví điện tử và các tài sản khác nhau.

"Nhân viên đều rất trẻ, đa số có trình độ từ đại học, thạc sĩ. Nói chung là rất giỏi, thành thạo công nghệ thông tin. Khi tuyển dụng cũng diễn ra độc lập nên không ai biết ai, công việc của nhóm nào biết nhóm đấy", VnExpress dẫn lời đại tá Lục nói.

Cảnh sát đột kích ổ nhóm Xôi lạc TV - Ảnh: A50

Trong những người bị bắt, có khoảng 20 người là bình luận viên. Công an đánh giá họ là người "có tiếng" trên nhiều kênh với nickname như Người Rơm, Người Dơi, Batman...

Đại tá Lục khuyến cáo người dân không truy cập, chia sẻ các đường đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh, vi phạm bản quyền. Khi truy cập các trang web này, người dùng có nguy cơ bị cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và bị lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc.

Thời gian tới, A05 sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá các web lậu khác tương tự. Mọi hành vi vi phạm bản quyền, tổ chức đánh bạc và đánh bạc sẽ bị truy vết tận gốc.