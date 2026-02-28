Vụ đô vật 44 tuổi tử vong tại hội làng ở Hà Nội: Công an vào cuộc

Liên quan đến sự việc anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1982) tử vong sau khi tham gia đấu vật truyền thống tại lễ hội thôn Thái Lai, xã Kim Anh, Hà Nội gây xôn xao dư luận, mới đây, UBND xã Kim Anh cho biết sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình đồng thời phối hợp lo hậu sự chu đáo cho nạn nhân.

UBND xã Kim Anh cũng chỉ đạo công an xã lập hồ sơ, xác minh và giải quyết vụ việc theo quy định, theo nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online.

Clip ghi lại khoảnh khắc xảy ra sự cố đau lòng.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh anh T. tham gia đấu vật tại hội làng vào chiều ngày 26/2. Trong lúc thi đấu, anh này bị đối phương vật gập cổ xuống sàn đấu gây bất tỉnh. Anh T. sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song đã tử vong vào sáng ngày 27/2.

Theo thông tin trên Thông Tấn Xã Việt Nam, đại diện UBND xã Kim Anh bày tỏ đây là sự cố rất đáng tiếc. Anh T. là người trong làng, đô vật còn lại cũng là người làng lân cận. Đây là trò chơi dân gian được tổ chức trong hoạt động vui chơi lễ hội truyền thống thường niên đầu năm mới chứ không phải giải đấu chính thống.

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và đảm bảo an ninh, trật tự.