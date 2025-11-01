Kia Telluride đời mới thêm bộ ảnh chính hãng rõ nét hơn: Góc cạnh hầm hố như Palisade, mâm tương tự Carnival

Kia vừa công bố thêm những hình ảnh chính thức của Telluride 2027, mẫu SUV cỡ lớn thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20/11 trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Los Angeles 2025.

2 hình ảnh mới nhất cho thấy rõ nét kiểu dáng của Telluride mới. Ảnh: Kia

Theo hãng, Telluride mới sở hữu thiết kế tinh giản hơn nhưng vẫn giữ phong cách mạnh mẽ, vuông vức đặc trưng.

Hai bức ảnh teaser cho thấy mẫu xe có cụm đèn LED dọc thanh mảnh ở phía trước và sau, hốc bánh xe nổi khối rõ nét cùng những đường gân dứt khoát, thể hiện hướng thiết kế hiện đại mà Kia đang theo đuổi. Ngoại hình xe thay đổi đáng kể với tay nắm cửa ẩn, lưới tản nhiệt lớn, cột C dày bản, cùng các chi tiết góc cạnh và khí động học hơn.

Telluride từng được "nhá hàng" trước đó với cửa sổ trời kép. Ảnh: Kia

Bước sang thế hệ mới, Telluride sẽ được tái thiết kế toàn diện và chia sẻ nền tảng với Hyundai Palisade thế hệ mới. Do đó, ngoài bản tiêu chuẩn, Telluride sẽ có thêm phiên bản địa hình tương tự Palisade XRT Pro, dễ nhận diện qua cản trước thể thao kèm móc kéo màu đỏ, hệ thống treo nâng cao và lốp gai lớn.

Ảnh dựng đồ họa Telluride dựa vào xe chạy thử. Ảnh: AI

Dưới nắp ca-pô, Kia dự kiến cung cấp hai tùy chọn động cơ mới. Động cơ xăng V6 3.5L cho công suất 287 mã lực và mô-men xoắn 352 Nm, thay thế cho máy 3.8L hiện tại. Động cơ hybrid tăng áp 2.5L, kết hợp pin 1,65 kWh và hai mô-tơ điện tích hợp hộp số tự động 6 cấp, cho tổng công suất 329 mã lực, mô-men xoắn 459 Nm.

Từng xuất hiện tại Việt Nam từ thế hệ trước, Kia Telluride đến nay vẫn chưa được mở bán chính thức. Việc Kia chưa bước vào phân khúc SUV cỡ lớn khiến nhiều người tiếc nuối, nhất là khi Volkswagen đã nhanh tay chiếm chỗ với mẫu Teramont, còn Ford Explorer lại vừa rút lui, để lại khoảng trống đáng kể trong phân khúc.