Kia Sorento còn lựa chọn cho khách Việt thích hybrid: Bản PHEV giảm còn hơn 1,26 tỷ đồng, người mua phải đánh đổi 2 điều

Sorento hybrid "dọn kho" giảm giá tại đại lý

Kia Sorento 2025 vừa ra mắt Việt Nam cách đây hơn một tuần. Bản mới có một số khác biệt ở thiết kế, động cơ xăng và dầu giống hệt bản cũ, nhưng chưa có bản hybrid.

Trong khi đó, Sorento mẫu cũ lại có tới 2 tùy chọn động cơ hybrid gồm HEV và PHEV. Các bản hybrid này hiện còn bán tại đại lý với giá giảm sâu. Giá thực tế của 3 bản hybrid của Sorento còn bán tại đại lý từ 1,139 tỷ đến 1,261 tỷ đồng. Trong đó, bản PHEV cao cấp nhất có số VIN 2023. Đó cũng là lý do khiến bản này giảm giá nhiều nhất.

Kia Sorento bản cũ vẫn còn tùy chọn hybrid cho những ai thích loại động cơ xanh này. Ảnh: Đại lý

Phiên bản Giá bán thực tế Giá niêm yết hiện tại Giá niêm yết khi ra mắt Sorento HEV Premium 1,139 tỷ 1,149 tỷ 1,399 tỷ Sorento HEV Signature 1,247 tỷ 1,247 tỷ 1,539 tỷ Sorento PHEV Premium 1,261 tỷ 1,299 tỷ 1,659 tỷ Sorento PHEV Signature - 1,399 tỷ 1,759 tỷ

Có thể thấy, giá Sorento hybrid giảm rất nhiều so với thời điểm ra mắt ban đầu. Người mua sẽ phải đánh đổi 2 điều, 1 là mẫu cũ với thiết kế cũ, 2 là số VIN từ 2023 với bản PHEV. Mặc dù vậy, Sorento mẫu cũ không có khác biệt quá nhiều với mẫu mới về kiểu dáng và trang bị tiện nghi.

Sorento hybrid có gì đặc biệt?

Ngoài động cơ, trang bị tiện nghi của Sorento HEV và PHEV tương đương các bản tương ứng máy xăng và dầu. Ảnh: Đại lý

So với bản máy xăng và dầu thì Sorento hybrid khác biệt chủ yếu ở động cơ. Sorento HEV dùng động cơ xăng Smartstream 1.6L tăng áp 178 mã lực, 265 Nm, kết hợp mô-tơ điện 60 mã lực, 264 Nm, pin lithium-ion 1,49 kWh. Bản HEV không cần sạc ngoài.

Sorento PHEV cũng kết hợp động cơ 1.6L turbo với mô-tơ điện, nhưng công suất mạnh hơn, tới 90 mã lực, 304 Nm. Pin 13,8 kWh cho phép xe có thể chạy thuần điện và sạc như xe điện.

Cả hai bản điện hóa đều đi kèm hộp số 6 cấp tự động, dẫn động AWD, 3 chế độ lái (Eco, Normal, Sport) và 3 chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand).

Bản PHEV đi kèm một bộ sạc rời để sạc di động. Ảnh: Đại lý

Hybrid đang trở thành một xu hướng trên thị trường ô tô Việt Nam. Trong khuôn khổ giải thưởng Car Choice Awards 2025 có một hạng mục riêng cho dòng xe này có tên "Xe Hybrid của năm". Sorento dường như đi ngược xu hướng khi không còn bản hybrid. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ lại bổ sung hybrid trong thời gian tới.

Cùng tầm giá với Kia Sorento có Honda CR-V cũng đang có tùy chọn hybrid. Mẫu xe này hiện đứng đầu về lượt bình chọn trong hạng mục "Xe Hybrid của năm" của CCA 2025.