Vào đầu tháng 11 này, IIHS - tổ chức thử nghiệm va chạm và đánh giá an toàn xe mới tại Bắc Mỹ đã công bố một số mẫu xe mới được họ chấm điểm. Trong nhóm này, phiên bản 2025 của Kia Sorento được chú ý nhiều nhất vì đây cũng là dòng xe bán chạy nhất tại khu vực trên cũng như nhiều thị trường khác.

Theo IIHS đánh giá, Kia Sorento 2025 đạt chuẩn Top Safety Pick - chuẩn an toàn cao thứ 2 trong thang điểm của họ chỉ sau Top Safety Pick+. Dòng SUV cỡ trung Hàn Quốc chỉ cách mức cao nhất một khoảng cách rất nhỏ.

Kia Sorento 2025 thiếu một chút điểm để đạt chuẩn an toàn cao nhất ở Bắc Mỹ. Ảnh cắt từ video, nguồn: IIHS

Do các tiêu chuẩn thử nghiệm và đánh giá an toàn liên tục được cập nhật, các hãng xe quốc tế cũng cập nhật xe liên tục với mong muốn đạt chuẩn cao nhất. Trên thực tế, hồi tháng 7 vừa qua, Kia đã cập nhật dây đai an toàn phía sau trên Sorento với mục tiêu cải thiện điểm an toàn lên mức tối đa. Tuy vậy, kết quả IIHS trả về cho thấy chừng đó vẫn chưa đủ.

Báo cáo chi tiết của IIHS cho biết trong bài thử va chạm một phần đầu xe phía trước, dây đai an toàn trượt ra khỏi vùng xương chậu (tiến sang bụng). Yếu tố này khiến người dùng không được bảo vệ đúng cách và do đó dẫn tới "nguy cơ gây thương tích không thể chấp nhận được cho phần đầu và ngực người ngồi sau". Do đó, Kia Sorento 2025 chỉ đạt điểm "vừa đủ" ở hạng mục trên.

Kia Sorento 2025 thử nghiệm va chạm một phần đầu xe

Điểm số "tốt" và "chấp nhận được" ở các bài thử va chạm khác không đủ để kéo Kia Sorento 2025 lên mức điểm cao nhất. Dòng SUV này trước đây được chấm Top Safety Pick+, tuy nhiên việc IIHS cập nhật bài thử nghiêm ngặt hơn khiến hãng vẫn đang loay hoay tìm lời giải. Dù vậy, trong nhóm mới được thử nghiệm dựa theo tiêu chuẩn mới nhất lần này, dòng SUV Hàn Quốc vẫn có điểm cao nhất.

3 cái tên khác được thử nghiệm cùng đợt với Sorento là Nissan Altima, Acura ZDX và Honda Prologue đều không được đánh giá cao hơn. Cả 3 dòng xe này đều chỉ đạt Top Safety Pick giống Sorento, tuy nhiên một số bài thử trả về kết quả "kém" như va chạm ngang hông trên Altima.

IIHS thử nghiệm va chạm Honda Prologue

IIHS thử nghiệm va chạm Nissan Altima