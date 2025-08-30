Kia Seltos "dọn kho" giảm giá tới 95 triệu đồng, giá bản giữa nay tiệm cận 'đàn em' Sonet

Kia Seltos giảm giá bản cũ

Kia Seltos đang được hưởng ưu đãi giảm giá chính hãng với mức giảm 25 - 50 triệu đồng. Tuy nhiên, ở một số đại lý, mức giảm còn cao hơn nữa. Một tư vấn bán hàng ở TP.HCM rao bán một chiếc Kia Seltos bản 1.5L Luxury với giá giảm 92 triệu so với niêm yết 699 triệu, còn 607 triệu đồng. Sở dĩ chiếc xe này được giảm mạnh tay là do xe được sản xuất năm 2024, và chỉ còn một chiếc.

Để được nhận giá tốt, chủ xe phải chấp nhận mua xe sản xuất năm cũ. Ảnh: Đại lý Kia

Việc giảm giá mạnh tay hơn so với ưu đãi chính hãng cũng xuất hiện ở một số đại lý khác. Tất cả đều áp dụng cho Kia Seltos VIN 2024 và số lượng còn rất hạn hữu, chỉ khoảng 1-2 chiếc ở những đại lý còn tồn đọng. Do đó, mức giảm giá này là chính sách riêng và có sự khác biệt giữa các nơi.

Tham khảo, một đại lý Hà Nội cũng đang giảm giá cho Kia Seltos 1.5L Luxury, song mức giảm chỉ là 65 triệu đồng. Ngoài ra ở đây còn bán bản Premium VIN 2024 với giá giảm 85 triệu so với niêm yết 749 triệu, còn 664 triệu đồng. Ở một nơi khác, mức giảm lên tới 95 triệu, đưa giá bản này xuống còn 654 triệu.

Trong khi đó, một tư vấn bán hàng rao bán một chiếc Kia Seltos bản cao nhất GT-Line VIN 2024 với giá chỉ còn 679 triệu đồng, giảm 85 triệu so với niêm yết 764 triệu. Nếu so với khi mới ra mắt, giá thực tế đã giảm tới 160 triệu.

Nếu không muốn mua xe VIN cũ, bản sản xuất năm nay cũng đang nhận khuyến mãi chính hãng. Với giá còn từ 574 triệu đồng, Kia Seltos tiêu chuẩn nay có giá ngang ngửa với Sonet. Mẫu SUV cỡ A này có giá niêm yết 539 - 624 triệu đồng, cũng nhận được ưu đãi chính hãng đưa giá xuống còn 504 - 604 triệu đồng. Trong khi đó, bản giữa Luxury cũng xuống tiệm cận bản cao nhất của "đàn em".

Kia Seltos có gì?

Kia Seltos đang phân phối ở Việt Nam ra mắt tháng 3/2024 với 4 phiên bản AT, Luxury, Premium và Turbo GT-Line. Sau đó, hãng tung ra 3 phiên bản mới Deluxe, Turbo Deluxe và Turbo Luxury. Tổng cộng, Kia Seltos có 7 phiên bản.

Kia Seltos đang bị các đối thủ như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce vượt lên khá xa về doanh số. Ảnh: Đại lý Mitsubishi

Xe sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng kết hợp cùng cụm đèn LED Star-map. Cụm đèn hậu LED Star-map nối liền. Mâm hợp kim 17 inch đa chấu.

Bên trong là cụm màn hình nối liền Panoramic, màn HUD, điều hòa hai vùng độc lập, lẫy chuyển số thể thao…

Về vận hành, xe có hai tùy chọn động cơ. Các phiên bản động cơ 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144Nm, hộp số tự động vô cấp CVT. Các phiên bản 1.5L Turbo sử dụng động cơ tăng áp cho công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 253Nm, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Tất cả các phiên bản đều trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Trên bản cao nhất, xe sở hữu các tính năng an toàn ADAS như điều khiển hành trình thông minh, hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm phía trước… cùng 6 túi khí.

Dĩ nhiên, những trang bị trên không hiện diện trên mọi phiên bản. Chẳng hạn, bản tiêu chuẩn chỉ sử dụng cụm đèn trước/sau dạng halogen, màn giải trí thông tin chỉ 8 inch (10,25 inch trên các bản cao hơn), điều hòa chỉnh cơ, chỉ có 2 túi khí và không có ADAS.