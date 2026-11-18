Kia được cho là đang lên kế hoạch nâng cấp bán tải Tasman, đồng thời phát triển thế hệ mới của Carnival, Sorento và SUV điện EV7. Những mẫu xe này dự kiến lần lượt đi vào sản xuất từ năm 2028, theo tài liệu nội bộ bị rò rỉ tại Hàn Quốc.

Theo thông tin từ truyền thông Úc, Kia đang chuẩn bị một loạt thay đổi lớn đối với danh mục sản phẩm trong giai đoạn 2028-2029. Thông tin xuất phát từ tài liệu được cho là của Ủy ban Ổn định Việc làm Kia (Employment Stability Committee), đề cập kế hoạch sản xuất tại các nhà máy của hãng ở Hàn Quốc.

Kia chuẩn bị thay máu toàn bộ dải sản phẩm. Ảnh: Kia

Trong đó, đáng chú ý là chương trình cải tiến mẫu bán tải Tasman, phát triển thế hệ mới của Carnival và Sorento, cùng một mẫu SUV thuần điện mang tên EV7. Tuy nhiên, Kia chưa chính thức xác nhận các kế hoạch này.

Kia Tasman: Điều chỉnh thiết kế, bổ sung phiên bản mới

Theo tài liệu bị rò rỉ, Kia đang xem xét cải tiến sản phẩm và mở rộng các biến thể của Tasman tại nhà máy Hwaseong. Dù chưa có thông tin cụ thể về những thay đổi, động thái này được cho là nhằm cải thiện sức cạnh tranh của mẫu bán tải đầu tiên mang thương hiệu Kia.

Tasman hiện sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.2L. Trước đó, lãnh đạo Kia từng thừa nhận hãng đang nghiên cứu nhiều phương án cải thiện mẫu xe này, bao gồm thiết kế, trang bị, công nghệ và hệ truyền động.

Bán tải Kia Tasman có thể được bổ sung hệ truyền động hybrid trong tương lai. Ảnh: Kia

Một trong những khả năng được nhắc đến là bổ sung hệ truyền động hybrid hoặc plug-in hybrid (PHEV), qua đó mở rộng lựa chọn bên cạnh động cơ diesel hiện tại. Tuy nhiên, Kia chưa xác nhận bất kỳ cấu hình động cơ điện hóa nào cho Tasman.

Bên cạnh đó, kế hoạch mở rộng các biến thể cũng làm dấy lên khả năng Kia phát triển một mẫu SUV sử dụng chung nền tảng khung gầm rời với Tasman. Nếu được đưa vào sản xuất, mẫu xe này có thể tham gia phân khúc SUV khung gầm rời, cạnh tranh với Ford Everest, Toyota Land Cruiser Prado và Isuzu MU-X.

Dù vậy, đây vẫn là phương án đang được nhắc đến, chưa phải sản phẩm đã được Kia xác nhận.

Kia Carnival và Sorento: Ra thế hệ mới vào năm 2028

Cũng theo tài liệu nói trên, Kia dự kiến đưa thế hệ mới của Carnival vào sản xuất tại nhà máy Gwangmyeong từ năm 2028. Đây được cho là một chương trình phát triển hoàn toàn mới, thay vì chỉ nâng cấp giữa vòng đời như những lần cập nhật trước.

Kia Carnival thế hệ mới dự kiến đi vào sản xuất từ năm 2028 với tùy chọn hybrid. Ảnh: Kia

Đáng chú ý, Carnival thế hệ mới được lên kế hoạch với hệ truyền động hybrid. Một phiên bản sử dụng pin nhiên liệu hydro cũng được đề cập, với thời điểm sản xuất dự kiến vào năm 2029. Nếu trở thành hiện thực, đây có thể là mẫu xe du lịch thương mại đầu tiên của Kia sử dụng công nghệ pin nhiên liệu hydro.

Hiện tại, Carnival đang có hai lựa chọn động cơ chính tại một số thị trường, gồm diesel tăng áp 2.2L và hybrid 4 xi-lanh. Việc phát triển thêm phiên bản hydro cho thấy Kia có thể tiếp tục mở rộng các phương án năng lượng cho dòng MPV này.

Trong khi đó, Sorento cũng được lên kế hoạch chuyển sang thế hệ thứ năm vào năm 2028. Mẫu SUV 3 hàng ghế này dự kiến được sản xuất tại nhà máy Hwaseong, với phiên bản hybrid được đề cập trong tài liệu nội bộ.

Kia Sorento thế hệ thứ năm dự kiến xuất hiện vào năm 2028 với hệ truyền động hybrid. Ảnh: Kia

Thông tin hiện chưa tiết lộ thiết kế, kích thước hay thông số kỹ thuật của Sorento thế hệ mới. Tuy nhiên, việc chuyển sang thế hệ mới đồng nghĩa mẫu SUV này sẽ có những thay đổi toàn diện hơn so với một bản nâng cấp giữa vòng đời.

Kia EV7 xuất hiện, định vị giữa EV6 và EV9

Ngoài các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid, Kia còn được cho là đang phát triển một mẫu SUV thuần điện mới mang tên EV7.

Theo cách đặt tên hiện tại, EV7 nhiều khả năng được định vị giữa EV6 và EV9 trong danh mục xe điện của Kia. Mẫu xe này dự kiến thuộc nhóm SUV điện cỡ trung, được sản xuất tại nhà máy Gwangju ở Hàn Quốc.

SUV điện Kia EV7 dự kiến được sản xuất tại nhà máy Gwangju, Hàn Quốc. Ảnh dựng AI: Auto Sapo

Hiện chưa có thông tin về kích thước, cấu hình pin, công suất động cơ hay phạm vi hoạt động của EV7. Khả năng bố trí 3 hàng ghế cũng chưa được xác nhận.

Nếu ra mắt, EV7 sẽ bổ sung một lựa chọn mới vào dải sản phẩm xe điện của Kia, nằm giữa EV6 và EV9 về định vị sản phẩm.

Nhìn chung, những thông tin rò rỉ cho thấy Kia đang chuẩn bị một đợt làm mới danh mục sản phẩm quy mô lớn trong giai đoạn cuối thập kỷ này. Tuy nhiên, các mốc thời gian, cấu hình động cơ và kế hoạch phân phối tại từng thị trường vẫn cần chờ hãng xác nhận chính thức.