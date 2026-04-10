Kia sắp làm thêm bán tải mới với động cơ hybrid và EREV, chung ‘ruột’ Hyundai, cạnh tranh Ranger, Hilux

Kia đang chuẩn bị những bước cuối cùng để gia nhập phân khúc thị trường có lòng trung thành thương hiệu cao nhất tại Mỹ. Thương hiệu xe Hàn Quốc dự kiến sẽ chinh phục người dùng bằng hai tùy chọn hệ truyền động điện hóa hoàn toàn khác biệt trên mẫu xe bán tải mới.

Kia Tasman sẽ có thêm anh em bán tải khác. Ảnh: Citizen

Từ lâu, giới mộ điệu đã biết Kia cùng thương hiệu chị em Hyundai đang phát triển cặp đôi bán tải hạng trung dành riêng cho thị trường Mỹ. Đây sẽ là những mẫu xe có kết cấu thân trên khung (body-on-frame) thực thụ, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp và giành thị phần từ những cái tên sừng sỏ như Toyota Tacoma hay Ford Ranger.

Thông tin gây bất ngờ nhất vừa được xác nhận tại buổi báo cáo đầu tư của Kia chính là cấu hình động cơ. Ông Ho Sung Song, Giám đốc điều hành Kia, cho biết mẫu bán tải mới sẽ cung cấp cho khách hàng hai lựa chọn: động cơ Hybrid và động cơ điện mở rộng phạm vi (EREV). Với chiến lược này, Kia không chỉ nhắm tới các đối thủ truyền thống mà còn có khả năng thu hút khách hàng từ những dòng xe điện công nghệ cao như Rivian R1T hay Tesla Cybertruck.

Mẫu bán tải mới của Kia sẽ dùng động cơ điện hóa. Ảnh dựng đồ họa: Ideogram

Mặc dù các thông số chi tiết vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, Kia khẳng định mẫu xe này sẽ sở hữu khả năng vận hành vượt trội ở những khía cạnh thiết yếu. Người dùng có thể kỳ vọng vào sức kéo mạnh mẽ, khả năng vượt địa hình thực thụ và thiết kế cabin đôi (double-cab) rộng rãi, tối ưu cho nhu cầu sử dụng thực tế.

Về mặt kỹ thuật, mẫu bán tải này sẽ chia sẻ nền tảng khung gầm cứng cáp với dòng xe bán tải tương lai của Hyundai, vốn đã được hé lộ qua bản concept SUV Boulder tại Triển lãm Ô tô New York đầu tháng này. Dựa trên phong cách hầm hố của Boulder, giới chuyên môn dự đoán mẫu xe mới dành cho thị trường Mỹ sẽ sở hữu ngoại hình đầy cá tính, khắc phục được những điểm hạn chế về thẩm mỹ của mẫu Kia Tasman vốn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều tại thị trường Úc.

Bán tải mới của Hyundai cũng đang gây sốt. Ảnh dựng đồ họa: AP

Đây không đơn thuần là một sản phẩm bổ trợ để lấp đầy danh mục. Theo báo cáo từ Auto News, Kia đặt mục tiêu doanh số đầy tham vọng với khoảng 90.000 xe mỗi năm tại Bắc Mỹ. Đây là một con số đáng nể đối với một thương hiệu chưa từng bán xe bán tải tại Mỹ, nhưng hoàn toàn khả thi trong bối cảnh Kia đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin về vị thế của mình.

Mẫu bán tải mới đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng tổng thể của Kia tại Mỹ, với mục tiêu đạt doanh số hơn một triệu xe mỗi năm vào năm 2030, chiếm 6,2% thị phần. Để hiện thực hóa điều này, hãng đang tập trung gấp đôi vào dòng xe Hybrid, mở rộng từ 4 lên 8 dòng xe và bổ sung các tùy chọn điện hóa cho các mẫu xe chủ lực.

Bán tải Kia mới sẽ dùng chung nền tảng với bán tải Hyundai. Ảnh dựng đồ họa: AP

Kế hoạch này bao gồm cả những "át chủ bài" như Telluride với các biến thể Hybrid và EREV, hay Sportage với mục tiêu doanh số vượt mốc 200.000 xe/năm. Ngay cả dòng Seltos nhỏ gọn cũng sẽ được làm mới diện mạo và bổ sung phiên bản Hybrid để hướng tới doanh số sáu chữ số.

Trong khi thị trường Mỹ đón nhận dòng bán tải mạnh mẽ, Kia cũng đồng thời phát triển mẫu EV1 cỡ nhỏ cho thị trường châu Âu, minh chứng cho chiến lược bao phủ toàn diện từ đô thị đến những cung đường địa hình của hãng xe Hàn Quốc.