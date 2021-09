Kia Morning lao dốc kịch sàn đầu tháng 9, giá rẻ đến mức khó tin chỉ còn 289 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên, mẫu xe hạng A Kia Morning hiện đang được các đại lý ô tô mạnh tay giảm giá cùng nhiều quà tặng phụ kiện.



Cụ thể, phiên bản Kia Morning MT, Morning X-Line và GT-Line được giảm 15 triệu đồng. Trong khi đó, 3 phiên bản AT gồm Morning AT, AT Deluxe và AT Luxury không nhận được ưu đãi. Ngoài ra, khách mua Kia Morning trong tháng 9 này còn nhận được quà tặng phụ kiện đi kèm là miếng dán film lummar của Mỹ, thảm sàn Kia và hộp cứu hộ.

Như vậy, sau khi áp dụng ưu đãi, Kia Morning bản MT hiện đang có giá thấp nhất 289 triệu đồng và bản GT-Line và X-Line có giá bán cao nhất 424 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Mức giảm giá này của Kia Morning được cho là để thu hút khách mua hàng cũng như tăng sức cạnh tranh lên Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil. Kia Morning từng làm mưa làm gió phân khúc hạng A tuy nhiên mẫu xe này đang dần đánh mất sức hút của mình và chỉ bán được 194 xe trong tháng 7/2021.



Kia Morning sở hữu nhiều trang bị ngoại thất ấn tượng như đèn ban ngày dạng LED, gương chỉnh/đóng mở điện. Bên cạnh đó, mẫu xe hạng A này cũng sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn với điều hòa tự động và hệ thống âm thanh 6 loa bên trong khoang cabin.

Các trang bị an toàn trên Kia Morning có thể kể đến như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, 2 túi khí, cảm biến lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay camera lùi. Kia Morning sử dụng khối động cơ dung tích 1.25L với công suất tối đa 83 mã lực.

Tại thị trường Việt Nam, Kia Morning cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Grand i10, Honda Brio, Toyota Wigo, Suzuki Celerio, VinFast Fadil, Chevrolet Spark,...