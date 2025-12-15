Kia không cho phép đại lý bán xe hãng khác - Kịch bản liệu có xảy ra tại Việt Nam?

Chuyên trang ô tô nổi tiếng của Malaysia là Paultan vừa đăng tải một bài viết có tựa đề "Kia Malaysia sẽ không còn cho phép các showroom bán lẻ kết hợp nhiều thương hiệu – các đại lý mới sẽ chỉ chuyên bán sản phẩm Kia". Đây là một bước trong kế hoạch tái cấu trúc chiến lược kinh doanh, Kia Malaysia chính thức loại bỏ mô hình trưng bày đa thương hiệu tại các đại lý, yêu cầu các điểm bán mới phải là showroom "thuần Kia". Việc này nhằm củng cố định vị thương hiệu và tăng cường tập trung vào trải nghiệm khách hàng.

Tại nhiều đại lý trước đây ở Malaysia, các mẫu xe Kia từng được bày bán cùng với Mazda và Xpeng dưới một mái nhà chung do nhà phân phối cũ nắm quyền. Mô hình showroom đa thương hiệu này ban đầu được hình thành vì Bermaz đang giữ quyền phân phối cả ba nhãn hiệu nói trên và tận dụng mạng lưới đại lý Mazda sẵn có để tối ưu chi phí.

Các đại lý Kia tại Malaysia sẽ không còn được bán xe thương hiệu khác. Ảnh: Paultan

Theo Paultan, tập đoàn Kia đã thành lập công ty con phân phối độc lập mang tên Kia Sales Malaysia (KSM) và quyết định xóa bỏ mô hình phối một đại lý nhiều thương hiệu trước đây. Bà Emily Lek, Giám đốc điều hành KSM, khẳng định các đại lý hiện tại nếu tiếp tục muốn kinh doanh Kia sẽ phải tái định vị lại thành điểm bán duy nhất của thương hiệu Kia, thay vì có các thương hiệu khác.

Theo bà Lek, việc chuyển sang mô hình đại lý chuyên phân phối Kia thuần túy sẽ giúp hãng tập trung nguồn lực vào cả bán hàng lẫn dịch vụ hậu mãi, từ đó xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững hơn. Bà nhấn mạnh rằng khi phụ thuộc vào nhà phân phối bên ngoài, người bán có thể dễ dàng chuyển trọng tâm sang dòng sản phẩm có lợi nhuận cao hơn – dẫn đến sự bất ổn trong định vị thương hiệu nếu khai thác nhiều hãng cùng lúc.

Động thái này đánh dấu một “cú rẽ” rõ ràng so với cách làm của các hãng khác như Hyundai Motor Malaysia, nơi mà hệ thống đại lý cũ vẫn giữ vai trò quan trọng dù phân phối qua nhà nhập khẩu trước đây. Kia Malaysia cho biết họ sẽ tiếp tục lắp ráp CKD các mẫu xe trong nước tại nhà máy Inokom ở Kulim (bang Kedah) thông qua công ty con Kia Malaysia (KMSB), với mục tiêu đảm bảo nguồn cung ổn định ngay cả khi mô hình phân phối thay đổi.

Bước chuyển này được dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, khi Kia Sales Malaysia chính thức tiếp quản toàn bộ vai trò phân phối tại thị trường nước này. Đây cũng là phần cốt lõi trong nỗ lực tái định hình thương hiệu Kia tại Malaysia vốn đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc và các thương hiệu Trung Quốc đang lên. Việc này cũng đang diễn ra không chỉ tại Malaysia mà còn nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Một cụm showroom gồm các thương hiệu Kia, Mazda, Peugoet, BMW tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Tại Việt Nam, Kia cũng đang áp dụng mô hình showroom nhiều thương hiệu cùng với Mazda, Peugeot, BMW do cùng phân phối bởi THACO Auto. Thị trường xe trong nước cũng như phía THACO Auto hiện chưa có thông tin gì về việc các đại lý Kia sẽ đứng độc lập ở tương lai gần.

Thời gian vừa qua, Kia Việt Nam đang có những cách làm khác biệt so với các đối thủ như cho phép khách hàng cá nhân hóa chiếc xe, bổ sung bản Royal cao cấp hơn. Từ những động thái này, giới quan sát nhận định kịch bản Kia "ra riêng" là có thể xảy ra và không bất ngờ.