Kia K8 lần đầu được rao bán tại Việt Nam: Bản hybrid bắt đúng 'trend' sống xanh, giá gần 2 tỷ đồng, tương đương C-Class hay 330i nhưng rộng rãi hơn hẳn

Một chiếc Kia K8 2023 vừa xuất hiện tại TP.HCM đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mê xe. Theo chia sẻ từ đại lý, chiếc sedan cao cấp này được chào bán với giá 1,999 tỷ đồng. Các tư vấn viên cho biết chiếc K8 thuộc model 2023 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc.

Chiếc Kia K8 duy nhất được rao bán ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Đại lý

Trên thực tế, đây là chiếc Kia K8 thứ hai xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Trước đó, vào năm 2023, một chiếc Kia K8 đã xuất hiện tại trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội với phần trước và phần sau được ngụy trang kín. Tuy nhiên, sau hai năm, chiếc xe này vẫn chưa lăn bánh trên đường phố Việt Nam.

Chiếc Kia K8 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Chiếc Kia K8 đề cập trong bài là chiếc đầu tiên được rao bán. Xe mang phong cách fastback lai sedan, nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ không viền, dải đèn LED kéo dài dạng điểm ảnh và thân xe vuốt mượt theo hướng coupe. Kích thước tổng thể đạt 5.015 x 1.875 x 1.455 mm, chiều dài cơ sở 2.895 mm. Chiếc K8 sử dụng mâm hợp kim kích thước 19 inch.

Ảnh: Đại lý

Khoang nội thất gây ấn tượng mạnh với màn hình cong đôi 12,3 inch, vô-lăng hai chấu, ghế da Nappa cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Meridian 14 loa. Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế trước chỉnh điện, sưởi và làm mát, điều hòa tự động ba vùng, cùng nhiều chi tiết ốp gỗ và kim loại mang đậm chất xe sang Hàn Quốc.

Nội thất xe sang trọng và tiện nghi không thua gì xe sang. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, ghế lái trên Kia K8 có tính năng Ergo Motion. Hệ thống này sẽ tự động bơm các túi khí nhỏ bên trong ghế ngồi tại một số khu vực như hông, lưng, đùi... giúp người ngồi không bị mỏi trong những chuyến đi dài. Ngoài ra, nếu xe chuyển sang chế độ lái thể thao hoặc di chuyển trên 130 km/h, ghế người lái sẽ tự động hạ thấp phần hông và bơm căng hai phần sườn ghế để "ôm" chặt người lái hơn.

Theo các tư vấn viên, chiếc Kia K8 Hybrid sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 239 mã lực. Xe trang bị hộp số tự động 6 cấp, khác với ba phiên bản còn lại dùng hộp số 8 cấp.

Lựa chọn không dành cho số đông. Ảnh: Đại lý

Về an toàn, Kia K8 được trang bị gói công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái Advanced Driver Assistance System (ADAS) hiện đại. Gói công nghệ này bao gồm các tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giới hạn tốc độ, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, hỗ trợ lái xe trên cao tốc (HDA 2), camera 360 độ, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi đỗ xe, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa và 9 túi khí.

Theo Kia, K8 là đối thủ của Toyota Avalon, Hyundai Grandeur hay Azera. Tại thị trường Việt Nam, giá thực tế của chiếc K8 2023 ngang ngửa những mẫu sedan hạng sang đến từ Đức như Mercedes-Benz C 300 AMG (2,099 tỷ đồng) hay BMW 330i (2,079 tỷ đồng).