Kia K5 mới lộ cấu hình: Thêm máy tăng áp hybrid, dẫn động E-AWD, có sạc ngược V2L như xe điện

Trong bối cảnh sedan ngày càng lép vế trước SUV và crossover, Kia dường như vẫn chưa muốn từ bỏ dòng K5. Theo nhiều nguồn tin từ Hàn Quốc, mẫu sedan hạng D này đang được chuẩn bị cho lần nâng cấp giữa vòng đời thứ hai với loạt thay đổi tập trung vào công nghệ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đáng chú ý nhất là hệ truyền động hybrid mới.

Thiết kế fastback quen thuộc chưa bị thay đổi nhiều. Ảnh: KCB

Những nguyên mẫu thử nghiệm mới xuất hiện gần đây cho thấy Kia K5 facelift lần hai vẫn giữ kiểu dáng fastback quen thuộc nhưng sẽ được tinh chỉnh ở nhiều chi tiết ngoại thất. Phần đầu xe nhiều khả năng được làm lại theo hướng hiện đại hơn với cụm đèn LED mới và cản trước thể thao hơn nhằm đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế mới của Kia.

Tuy nhiên, thay đổi lớn nhất lại nằm bên trong cabin. Theo The Korean Car Blog, Kia K5 thế hệ nâng cấp có thể được trang bị màn hình trung tâm kích thước lớn đặt nổi, sử dụng hệ điều hành Pleos Connect mới dựa trên Android Automotive OS. Đây là nền tảng infotainment mà Hyundai Motor Group đang phát triển cho các mẫu xe thế hệ tiếp theo, hứa hẹn cải thiện khả năng kết nối và trải nghiệm người dùng.

Nội thất mới dự kiến dùng màn hình cỡ lớn dạng nổi. Ảnh: Shorts Car

Ngoài giao diện mới, hệ thống này còn được kỳ vọng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), đồng bộ sâu hơn với điện thoại thông minh và tích hợp nhiều tính năng điều khiển bằng giọng nói nâng cao.

Đáng chú ý hơn cả là thông tin liên quan đến hệ truyền động hybrid mới. Kia được cho là sẽ áp dụng công nghệ TMED-II thế hệ tiếp theo lên K5 nhằm cải thiện hiệu suất vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu. Theo các nguồn tin tại Hàn Quốc, hệ thống mới có thể tăng khoảng 4% hiệu quả hoạt động so với cấu hình hybrid hiện tại.

Không chỉ tập trung vào tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống hybrid mới còn được cho là sẽ bổ sung nhiều tính năng vốn thường thấy trên xe điện như Vehicle-to-Load (V2L), hỗ trợ dẫn động điện E-AWD hay công nghệ E-Motion Drive nhằm tăng độ ổn định khi vận hành.

Một số nguồn tin khác cũng cho biết Kia có thể thay thế cấu hình hybrid 2.0L hiện tại bằng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hybrid đang ngày càng sôi động.

K5 mới có thể chuyển sang hệ hybrid thế hệ mới. Ảnh: KCB

Việc Kia tiếp tục đầu tư cho K5 phần nào phản ánh chiến lược chung của nhiều hãng xe hiện nay. Trong bối cảnh tốc độ phổ cập xe điện chưa đạt như kỳ vọng tại nhiều thị trường, các mẫu hybrid vẫn được xem là giải pháp trung gian phù hợp nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng không đòi hỏi hạ tầng sạc chuyên biệt.

Theo kế hoạch hiện tại, Kia K5 nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì tới cuối thập kỷ này trước khi hãng đưa ra quyết định về thế hệ hoàn toàn mới hoặc chuyển đổi sang nền tảng điện hóa toàn diện hơn.