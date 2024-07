Kia K5 giảm giá tới 50 triệu tại đại lý: Bản ‘base’ còn gần 810 triệu, rẻ hơn nhiều Camry nhưng vẫn đắt hơn Mazda6

Kia K5 thuộc phân khúc xe hạng D vốn khó bán do mức giá cao, dáng sedan đang mất dần sức hút trước SUV, bản facelift đã có trên toàn cầu từ năm ngoái nhưng giờ vẫn chưa về Việt Nam.

Kia K5 cũng ít khi thuộc diện được hưởng khuyến mãi chính hãng. Dù đã nhiều lần Kia điều chỉnh giá trong những tháng gần đây, K5 lại chưa từng có tên trong danh sách. Do đó, không ngạc nhiên khi đến lúc này, vẫn còn một số xe VIN 2023 còn tồn đọng ở đại lý và đang được tìm cách đẩy đi.

Kia K5 giảm giá tại đại lý

Một đại lý miền Trung đang rao bán Kia K5 Luxury với mức giá giảm 50 triệu, xuống còn 809 triệu đồng. Trong khi đó, một đại lý khác ở Hà Nội đưa ra mức giảm thấp hơn, chỉ 35 triệu, xuống còn 824 triệu đồng.

Những chiếc Kia K5 giảm giá có VIN 2023. Ảnh: Đại lý Kia

Giá bán trước khuyến mãi của K5 vốn đã thuộc dạng "mềm" trong phân khúc, khi các đối thủ như Honda Accord, Toyota Camry có giá khởi điểm trên tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá K5 vẫn "lửng lơ" do Mazda6 vốn có khởi điểm thấp hơn hẳn (từ 769 triệu đồng). Không dừng lại ở đó, chỉ mới tháng trước, Mazda còn điều chỉnh giảm thêm 25 triệu, đưa niêm yết của Mazda6 xuống còn 744-874 triệu đồng. Chưa hết, MG7 dự kiến sẽ vào Việt Nam giá ước tính nằm dưới 900 triệu đồng.

Giá niêm yết Mazda6 giảm còn kéo theo hiệu ứng giảm lệ phí trước bạ một khi được cập nhật giá tính phí trước bạ. Ảnh: Đại lý Mazda

Như vậy, mức giảm của Kia K5 ở các đại lý hiện tại chưa thực sự ấn tượng, khi đối thủ sở hữu mức giá tốt hơn hẳn. Giá đang được xem là ưu thế của Mazda6, nhờ đó mẫu xe này vẫn thường có đứng thứ hai trong phân khúc xét theo doanh số, sau Toyota Camry. Còn K5 thường ngậm ngùi đứng ở vị trí số 3, với lượng xe bán được chỉ hai con số. Thậm chí sau 3 tháng đầu năm 2024, K5 cũng chỉ tiêu thụ được 74 chiếc.

Những điều trên lý giải vì sao, hồi cuối năm ngoái, các đại lý vẫn còn phải tìm cách đẩy đi xe sản xuất năm 2022, và nguy cơ tái diễn điều đó trong năm 2024 này.

Kia K5 có gì?

Kia K5 vẫn sở hữu ưu điểm của xe Hàn nói chung là kiểu dáng năng động so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Phía trước có lưới tản nhiệt được thiết kế hài hòa với cặp đèn pha. Bản Luxury dùng đèn pha LED thông thường, còn bản Premium và GT-Line dùng đèn pha LED Projector. Mâm kích thước 18 inch.

Kia K5 sở hữu ngoại hình thể thao, năng động với những đường nét sắc sảo, bắt mắt. Ảnh: Đại lý Kia

Bên trong nội thất, xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch và bảng đồng hồ Full LCD 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp dàn âm thanh 12 loa Bose (bản Premium và GT-Line). Ghế ngồi bọc da. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, có nhớ vị trí trong khi ghế phụ chỉnh điện 6 hướng. Cả hai ghế này đều có sưởi và làm mát. Vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số. Hàng ghế sau có rèm che nắng và cửa gió điều hòa.

Nội thất Kia K5 bản cao nhất bọc da màu đỏ phong cách GT-Line, các bản dưới trang bị màu đen cơ bản. Ảnh: Đại lý Kia

Tại thị trường Việt Nam, Kia K5 có 2 tùy chọn động cơ. Bản Luxury và Premium dùng máy 2.0 MPI, cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bản GT-Line dùng máy 2.5 GDI, cho công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, hộp số tự động 8 cấp. Cả 3 phiên bản đều trang bị hệ dẫn động cầu trước.

Về trang bị an toàn, Kia K5 thua thiệt các đối thủ vì không có gói an toàn và hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) đang dần phổ biến ở nhóm xe cỡ trung tại Việt Nam. Các công nghệ an toàn chỉ bao gồm ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, hiển thị điểm mù trên bảng đồng hồ, camera toàn cảnh và hệ thống 6 túi khí.