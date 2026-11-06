Kia Carnival, Sorento đời mới lộ thông tin 'hot': Lần đầu thêm động cơ hydro, đã lên lịch sản xuất

Một tài liệu nội bộ bị rò rỉ tiết lộ kế hoạch sản xuất các mẫu xe mới của Kia tại Hàn Quốc, đáng chú ý có Carnival thế hệ mới, Sorento đời mới, SUV điện EV7 và Carnival chạy hydro.

Theo The Korean Car Blog, một tài liệu nội bộ bị rò rỉ từ Ủy ban Ổn định Việc làm của Kia hé lộ kế hoạch sản xuất các mẫu xe mới tại Hàn Quốc trong những năm tới, gồm Carnival thế hệ mới, Sorento đời mới, SUV điện EV7 và Carnival chạy hydro.

Carnival thế hệ mới sẽ có động cơ hydro

Nhà máy Gwangmyeong, tỉnh Gyeonggi, dự kiến sản xuất Kia Carnival thế hệ mới, mã KA5, từ năm 2028. Mẫu MPV này sẽ có hệ truyền động hybrid.

Những hình ảnh nguyên mẫu Carnival mới chạy thử tại Hàn Quốc trước đó cũng cho thấy Kia đang phát triển thế hệ tiếp theo, thay vì chỉ nâng cấp giữa vòng đời như một số dự đoán.

Kia Carnival thế hệ mới được bắt gặp tại Hàn Quốc. Ảnh: Jhs

Đáng chú ý, Kia còn lên kế hoạch sản xuất Carnival chạy hydro vào năm 2029. Mẫu xe có thể sử dụng công nghệ pin nhiên liệu của Hyundai Motor Group, tương tự hệ thống trên Hyundai Nexo thế hệ mới. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là mẫu xe thương mại đầu tiên của Kia sử dụng công nghệ này.

Carnival sẽ có rất nhiều thay đổi lớn. Ảnh dựng đồ họa: AP

Kia Sorento cũng sắp có đời mới

Cũng theo tài liệu, nhà máy Hwaseong sẽ sản xuất Sorento thế hệ mới từ năm 2028, gồm cả phiên bản hybrid.

Trước đó, nguyên mẫu chạy thử từng xuất hiện làm dấy lên khả năng Kia chỉ nâng cấp thế hệ hiện tại, tương tự mẫu sedan K5. Tuy nhiên, kế hoạch mới cho thấy hãng có thể chuẩn bị một thế hệ hoàn toàn mới.

Kia Sorento thế hệ mới cũng đã xuất hiện. Ảnh: Shortscar

Sorento là dòng xe chủ lực của Kia tại Hàn Quốc, từng trở thành ô tô bán chạy nhất nước này năm 2025.

Nhà máy Hwaseong cũng phụ trách sản xuất bán tải Tasman. Kia đang xem xét mở rộng các biến thể, trong đó có khả năng phát triển SUV dùng chung nền tảng khung gầm rời với mẫu bán tải này.

EV7 và Bongo mới cũng sẽ xuất hiện

Tại nhà máy Gwangju, Kia dự kiến sản xuất EV7 từ năm 2028. Đây là SUV điện cỡ trung hoàn toàn mới, nhưng tài liệu chưa tiết lộ thông số hay thiết kế.

Cùng thời điểm, nhà máy này cũng sẽ sản xuất Kia Bongo phiên bản cải tiến.

Một thay đổi khác là nhà máy Hanam sẽ dừng sản xuất xe buýt cỡ lớn để chuyển sang chế tạo phương tiện quân sự, tập trung vào các dòng xe mới và biến thể phát triển từ nền tảng hiện có.

Nhìn chung, Kia đang chuẩn bị làm mới danh mục sản phẩm tại Hàn Quốc, với Carnival và Sorento thế hệ mới dự kiến xuất hiện năm 2028. Bên cạnh đó là SUV điện EV7 và kế hoạch phát triển Carnival chạy hydro vào năm 2029.