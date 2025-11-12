Kia Carnival máy xăng dọn kho giảm giá gần 400 triệu đồng tại đại lý, chạy đều 100km/ngày thì tiền tiết kiệm đủ đổ xăng 6 năm

Carnival 3.5G dọn kho giảm giá kỷ lục

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng một đại lý phía Bắc, Kia Carnival 3.5G (bản máy xăng cũ) đang được dọn kho giảm giá tới 380 triệu đồng. Trong khi đó, trên website của hãng, phiên bản này đang được giảm 210 triệu đồng. Như vậy, giá bán thực tế của Carnival 3.5G còn 1,379 tỷ đồng. Giá niêm yết của bản này là 1,759 tỷ đồng.

Carnival 3.5G giảm giá mạnh tại đại lý, nhưng số lượng không còn nhiều. Ảnh: Đại lý

Kia Carnival 3.5G là bản xăng của bản cũ. Bản facelift mới nhất của mẫu MPV này không còn tùy chọn máy xăng. Do đó, đây là đợt giảm giá để xả nốt kho hàng. Lượng xe còn sót lại cũng không nhiều. Tư vấn bán hàng đại lý phía Bắc cho biết chỉ còn 2 chiếc, trong khi người bán ở phía Nam chia sẻ rằng vừa mới bán hết 2 chiếc cuối cùng cho một doanh nghiệp.

380 triệu đồng là mức giảm giá kỷ lục của Carnival. Số tiền này có thể lăn bánh một chiếc Kia Morning 2024. Nếu quy ra tiền đổ xăng, với số tiền chênh lệch với giá niêm yết này, chủ xe có thể đổ xăng trong suốt gần 6 năm nếu mỗi ngày di chuyển đều đặn 100 km. Mức tiêu thụ xăng trung bình của Carnival 3.5G được hãng công bố là 9,7 lít/100 km. Giá xăng rơi vào khoảng 20.000 đồng/lít.

Carnival 3.5G có gì đặc biệt?

Tên đầy đủ của phiên bản này là Kia Carnival 3.5G Signature (7S), tức là bản cao cấp nhất của dòng xe này trước đây với cấu hình 7 chỗ ngồi.

Bản máy xăng và máy dầu Signature gần như chỉ khác nhau ở động cơ. Ảnh: Đại lý

Điểm đáng chú ý của Carnival 3.5G là khối động cơ xăng V6 3.5L cho công suất 269 mã lực và mô-men xoắn 331 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Ở bản nâng cấp mới nhất, Carnival chỉ còn máy dầu 2.2L và hybrid 1.6L.

Ngoài động cơ, Carnival 3.5G sở hữu trang bị gần như tương đồng với bản máy dầu Signature, gồm 7 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia, cặp màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và 2 cửa sổ trời.

Đây là bản cao cấp nhất trước đây, nên trang bị tiện nghi đủ đầy. Ảnh: Đại lý

Phiên bản này cũng được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) cùng camera 360 độ.

So với bản máy dầu, bản máy xăng của Carnival kén khách hơn. Theo chia sẻ của một chủ doanh nghiệp cho thuê ô tô ở Hà Nội, lý do bản máy xăng của Carnival ít người mua hơn là vì nhiên liệu. Bản này có mức tiêu thụ nhiên liệu cao, mà theo công bố của hãng là tới 13,5 lít/100 km đi phố và 9,7 lít/100 km hỗn hợp.