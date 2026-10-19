Kia Carnival giảm giá tới 170 triệu tại đại lý, mua mới rẻ như mua cũ

Kia Carnival đang được giảm giá từ hàng chục tới cả trăm triệu đồng tùy vào số năm sản xuất.

Kia Carnival giảm giá hàng trăm triệu

Một đại lý ở TP.HCM đang rao bán Kia Carnival bản 2.2D Signature 7S với giá giảm tới 170 triệu đồng. Nhờ đó, giá thực tế của bản này ở đây chỉ còn 1,399 tỷ đồng, trong khi niêm yết tới 1,569 tỷ đồng.

Kia Carnival bản máy dầu cao nhất được giảm giá tới 170 triệu tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Mức giá này chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn phiên bản tương tự đã qua sử dụng. Chẳng hạn, tùy người rao và chất lượng xe, các mẫu Carnival 2.2D Signature 7S VIN 2025 trên thị trường xe cũ có giá rơi vào 1,3 - 1,4 tỷ đồng (xe không đâm đụng ngập nước), cá biệt có nơi trên 1,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để được mức giá trên, người mua phải chấp nhận xe mang VIN 2025, lượng xe cũng còn rất hạn chế.

Trong khi đó, nếu muốn mua xe VIN 2026, mức giảm chỉ là hàng chục triệu đồng tùy đại lý. Mức cao nhất ghi nhận được là 77 triệu đồng cùng với quà tặng bảo hiểm thân vỏ tại một đại lý ở TP.HCM, giá thực tế còn 1,492 tỷ đồng. Mức giảm phổ biến vào khoảng 50 triệu đồng theo chính sách ưu đãi chính hãng.

Kia Carnival 2.2D Signature 7S có gì?

Trong danh mục Kia Carnival đang phân phối tại Việt Nam, phiên bản 2.2D Signature 7S được định vị cao nhất trong nhóm sử dụng động cơ diesel.

So với những phiên bản thấp hơn, Carnival 2.2D Signature 7S hướng đến khách hàng cần một chiếc xe gia đình cỡ lớn có đầy đủ trang bị tiện nghi, hoặc phục vụ nhu cầu đưa đón hành khách với sự thoải mái được ưu tiên ở hàng ghế thứ hai.

Kia Carnival hiện hành đậm chất SUV hơn trước. Ảnh: Đại lý

Kia Carnival là một trong những mẫu xe có kích thước lớn tại thị trường Việt Nam, với lợi thế về không gian dành cho hành khách. Carnival sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới với cụm đèn định vị Star-map, lưới tản nhiệt hình mũi hổ mở rộng cùng đèn hậu LED tạo hình liền mạch. Các chi tiết được thiết kế góc cạnh hơn so với đời trước, giúp tổng thể chiếc xe mang phong cách gần với SUV hơn.

Phiên bản Signature 7S sử dụng đèn chiếu sáng LED Projector, tích hợp tính năng tự động chuyển đổi đèn chiếu xa và chiếu gần. Xe còn có đèn sương mù LED, mâm hợp kim 19 inch đi cùng lốp 235/55 R19.

Một số trang bị nổi bật khác gồm cửa sổ trời đôi, bệ bước chân, cửa trượt điện hai bên và cốp chỉnh điện thông minh. Trong đó, cửa trượt điện là trang bị hữu ích khi đưa đón người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc sử dụng xe tại những bãi đỗ có không gian hạn chế.

Khoang nội thất rộng rãi, nhiều tiện nghi. Ảnh: Đại lý

Điểm nhấn trong cabin là hàng hai với khả năng chỉnh điện, tích hợp sưởi, làm mát và chức năng ngả lưng một chạm với bệ đỡ chân. Nhờ đó, hành khách có thể điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn trên những hành trình dài.

Khoang lái sử dụng cụm màn hình cong gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm hệ thống âm thanh 12 loa Bose, sạc điện thoại không dây, đèn viền nội thất, vô lăng bọc da tích hợp sưởi, cần số điện tử dạng núm xoay và điều hòa tự động ba vùng độc lập.

Xe cũng có rèm che nắng cho hàng ghế thứ hai và thứ ba, cửa gió điều hòa riêng cho các hàng ghế sau và tính năng khởi động động cơ từ xa.

Về khả năng chuyên chở, khoang hành lý có dung tích từ 1.139 đến 2.460 lít theo thông số nhà sản xuất. Kích thước lớn giúp Carnival phù hợp với cả nhu cầu sử dụng gia đình đông người lẫn những chuyến đi cần mang theo nhiều hành lý.

Xe di chuyển thoải mái trên nhiều địa hình khác nhau, đi cùng nhiều tính năng an toàn. Ảnh: Đại lý

Kia Carnival 2.2D Signature 7S sử dụng động cơ Smartstream diesel dung tích 2.2L, sản sinh công suất tối đa 199 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440 Nm tại 1.750-2.750 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe được trang bị bốn chế độ lái gồm Normal, Eco, Sport và Smart.

So với bản hybrid, Carnival 2.2D Signature 7S không có sự hỗ trợ của mô-tơ điện, công nghệ phanh tái tạo năng lượng hay hệ thống kiểm soát chuyển động E-VMC. Bù lại, phiên bản máy dầu có giá bán thấp hơn khoảng 150 triệu đồng so với bản hybrid Signature 7S.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Kia Carnival Signature 7S còn nằm ở hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS 2.0 với nhiều tính năng hỗ trợ người lái.

Xe có hệ thống điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ theo làn đường, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù. Ngoài ra, phiên bản này còn có cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe, cảnh báo mở cửa an toàn và cảnh báo người lái mất tập trung.

Hệ thống camera 360 độ kết hợp cảm biến đỗ xe trước, sau và bên hông hỗ trợ người điều khiển khi di chuyển trong không gian hẹp. Tính năng hiển thị hình ảnh điểm mù trên bảng đồng hồ cũng giúp người lái quan sát khu vực hai bên xe khi chuyển làn.

Carnival Signature 7S được trang bị 8 túi khí, phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và cảnh báo áp suất lốp.