Thông tin về kết quả phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) vào chiều 14/8, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cho biết nhiều kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông thông tin kết quả Phiên họp thứ 26 của Ban chỉ đạo Trung ương. Ảnh: Đặng Phước

Cán bộ cấp cao, tướng lĩnh có vi phạm đều bị xử lý

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung, quyết liệt kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã kỷ luật 230 đảng viên do tham nhũng, 4.004 đảng viên do suy thoái, 13 đảng viên do vi phạm về kê khai tài sản.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Trung ương quản lý. Trong số này có 2 phó thủ tướng, nguyên phó thủ tướng; 3 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng; 7 bí thư, nguyên bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 11 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng và tương đương; 18 chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND tỉnh; 2 chủ tịch HĐND tỉnh; 4 phó bí thư, nguyên phó bí thư tỉnh ủy.

Thống kê từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, các cấp đã thi hành kỷ luật 141 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 31 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương, 24 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Một kết quả nổi bật khác, theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương là chủ trương tiếp tục khuyến khích cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị, tự nguyện từ chức, nhận khuyết điểm khi có sai phạm.

Từ đầu năm 2024 đến nay, cấp có thẩm quyền đã xem xét, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay đã có 32 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác, trong đó, có 7 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Ủy viên Ban Bí thư và 10 Ủy viên Trung ương.

“Việc này thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, đưa việc “có lên có xuống, có vào có ra" dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ, tạo bước đột phá mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, ông Nguyễn Hữu Đông thông tin.

Ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, liên quan đến một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, từ đầu năm đến nay đã kỷ luật 44 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Riêng vụ án xảy ra tại công ty AIC, đến nay Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 89 tổ chức đảng và 126 đảng viên, trong đó có 25 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương, đơn vị đã xử lý kỷ luật 80 tổ chức đảng, 190 đảng viên.

Với vụ án xảy ra tại dự án Khu đô thị Đại Ninh (Lâm Đồng) , Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 14 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An.

55 cán bộ diện Trung ương quản lý bị khởi tố

Cũng Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông, công tác điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được chỉ đạo tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt; xử lý nghiêm minh nhiều án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương theo đúng phương châm "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Các cơ quan điều tra đã chủ động nhận diện, xác định lĩnh vực trọng điểm, chọn khâu đột phá, khởi tố mới, mở rộng điều tra, làm rõ bản chất tham nhũng, chiếm đoạt, câu kết, "lợi ích nhóm", kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm, kể cả trong khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước, cả những vụ, việc tồn động, kéo dài, cả những vụ việc mới phát sinh, liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương; xử lý hình sự nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý.

Dẫn số liệu 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, các cơ quan chức năng đã khởi tố 16 cán bộ diện Trung ương quản lý. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay đã xử lý hình sự 55 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 16 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng.

Riêng vụ Phúc Sơn, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, trong số 23 bị can bị khởi tố có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý. Còn trong vụ Thuận An và một số đơn vị liên quan, đến nay đã khởi tố 8 bị can, trong đó có 2 cán bộ diện Trung ương quản lý.