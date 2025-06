Khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Israel và Iran

Trong giai đoạn hiện nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel và Iran cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên giữ liên hệ và theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran; lên phương án chuẩn bị sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo các số đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao và các Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Iran:

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel : +972.555.025616 và +972.527274248

Đại sứ quán Việt Nam tại Iran : +989339658252 và +98912057570

Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao: +84 981848484