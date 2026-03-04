Khủng hoảng Iran đe dọa 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, một quốc gia bất ngờ hưởng lợi lớn

Theo Oil Price, thị trường dầu mỏ thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh do những diễn biến phức tạp từ cuộc khủng hoảng Iran. Các báo cáo phân tích cho thấy sự leo thang quân sự giữa Iran và các lực lượng đối lập đã đặt eo biển Hormuz vào tình trạng báo động cao. Tuyến đường hàng hải này đóng vai trò huyết mạch khi vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô tiêu thụ trên toàn thế giới mỗi ngày.

Mặc dù các bên liên quan đều khẳng định tuyến đường thủy này chưa chính thức bị đóng cửa, nhưng lưu lượng giao thông đã giảm khoảng 70-80%, với các hãng vận tải biển lớn toàn cầu, bao gồm Maersk, Hapag-Lloyd và MSC, tạm ngừng tất cả các chuyến đi.

Việc gián đoạn lưu thông tại đây gây ra tâm lý lo ngại về sự đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng quy mô lớn. Nhiều quốc gia nhập khẩu dầu thô bắt đầu xem xét lại chiến lược an ninh năng lượng của mình. Họ ưu tiên tìm kiếm các đối tác có môi trường chính trị ổn định và khả năng cung ứng dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Canada nổi lên như một trong những lựa chọn thay thế khả thi nhất cho các lái buôn và nhà tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu. Quốc gia này hiện đang nắm giữ trữ lượng dầu mỏ đứng thứ ba thế giới với trữ lượng đã được chứng minh rất lớn. Phần lớn nguồn tài nguyên này tập trung tại các bãi cát dầu ở bang Alberta.

Trong đó, mỏ Clearwater chứa trữ lượng dầu nặng và bitum có độ nhớt cao khổng lồ, với ước tính khối lượng tại chỗ vượt quá 70 tỷ thùng chỉ riêng ở khu vực Cold Lake. Sản lượng dự kiến sẽ tăng trưởng với ước tính có thể đạt gần 400.000 thùng/ngày vào năm 2031.

Ngành dầu mỏ Canada đang đứng trước cơ hội chuyển mình lịch sử.

Trước đây, dầu mỏ của Canada chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ thông qua hệ thống đường ống liên quốc gia. Tuy nhiên, các dự án hạ tầng mới đã thay đổi cấu trúc phân phối năng lượng của quốc gia này.

Dự án mở rộng đường ống Trans Mountain chính thức đi vào hoạt động đã giúp tăng đáng kể năng suất vận chuyển dầu ra các cảng biển phía Tây. Điều này cho phép dầu mỏ của Canada tiếp cận trực tiếp với thị trường châu Á và các khu vực khác trên thế giới.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng tính ổn định là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Canada hiện nay. Khác với các quốc gia tại vùng Vịnh, Canada sở hữu hệ thống pháp lý rõ ràng và môi trường chính trị không có xung đột vũ trang. Các công ty khai thác dầu mỏ tại đây có thể duy trì hoạt động sản xuất liên tục mà không lo ngại về các rủi ro địa chính trị đột ngột.

Sự tin cậy này trở thành yếu tố quyết định đối với các nhà máy lọc dầu khi họ cần nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định để duy trì sản xuất. Chi phí khai thác tại các bãi cát dầu của Canada dù cao hơn so với dầu mỏ truyền thống ở Trung Đông nhưng mức độ rủi ro lại thấp hơn đáng kể.

Mặc dù có tiềm năng lớn, ngành dầu mỏ Canada vẫn phải đối mặt với một số quy định khắt khe về bảo vệ môi trường. Chính phủ nước này đang thực hiện các chính sách cắt giảm phát thải carbon trong quá trình khai thác năng lượng hóa thạch.

Tuy nhiên, nhu cầu cấp bách của thị trường thế giới trong giai đoạn khủng hoảng có thể thúc đẩy việc gia tăng sản lượng tại đây. Các đơn hàng từ các đối tác quốc tế đang có xu hướng chuyển dịch dần từ khu vực bất ổn sang Bắc Mỹ.

Việc đa dạng hóa nguồn cung giúp các nền kinh tế giảm bớt sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Canada đang tận dụng cơ hội này để khẳng định vị thế của mình trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

Sự chuyển dịch này không chỉ mang tính tạm thời mà có thể tạo ra một cấu trúc thị trường mới trong tương lai. Nếu cuộc xung đột tại Iran tiếp tục kéo dài, các hợp đồng cung ứng dài hạn sẽ được ký kết với các doanh nghiệp Canada. Điều này tạo tiền đề cho việc phát triển thêm các dự án hạ tầng kết nối năng lượng xuyên lục địa. Nguồn cung từ Canada được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trụ cột trong việc giữ cho giá dầu không tăng quá mức kiểm soát.