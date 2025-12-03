Khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ toàn cầu vừa có thêm dự báo u ám mới. Samsung và SK Hynix – hai nhà sản xuất nắm khoảng 70% thị trường DRAM – đã phát tín hiệu rằng họ không muốn (và không thể) mở rộng sản xuất đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu đang tăng vọt. Điều này khiến nhiều chuyên gia tin rằng tình trạng thiếu hụt DRAM sẽ kéo dài qua năm 2028, thậm chí lâu hơn.

Trong buổi họp với nhà đầu tư, đại diện Samsung cho biết họ sẽ không mở rộng nhà máy một cách ồ ạt, mà theo đuổi chiến lược giữ lợi nhuận dài hạn. Hãng tuyên bố sẽ “giảm thiểu rủi ro dư cung” bằng cách kiểm soát chi tiêu sao cho cân bằng giữa nhu cầu khách hàng và mức giá thị trường. Hiện tại, Samsung chỉ đáp ứng được khoảng 70% đơn hàng DRAM.

SK Hynix tỏ ra sẵn sàng đầu tư mở rộng hơn Samsung, nhưng cũng thừa nhận việc đáp ứng đủ nhu cầu trong vài năm tới là cực kỳ khó. Công ty cho biết sẽ dành 30% doanh thu cho đầu tư nhà máy trong năm 2026, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển sang DRAM thế hệ 1c, nhưng vẫn cảnh báo tình trạng thiếu hàng sẽ không thể giải quyết sớm.

Hai nhà sản xuất chip nhớ DRAM hàng đầu hiện nay là Samsung và SK Hynix đều đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường.

Samsung còn từ chối các hợp đồng dài hạn nhiều năm mà khách hàng yêu cầu để “khóa giá” trong bối cảnh thị trường tăng nóng. Lý do là hãng không muốn bị ràng buộc dung lượng sản xuất trong lúc giá đang leo thang.

Tình hình trở nên tệ hơn khi nhu cầu tăng nhanh hơn cả tốc độ mở rộng dây chuyền. TrendForce dự đoán sản lượng DRAM năm 2026 tăng 23%, nhưng nhu cầu sẽ tăng 35%, chủ yếu do AI và trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng phần cứng khổng lồ. Trong khi đó, khoản đầu tư gần 10 tỷ USD của Micron để xây nhà máy DRAM tại Nhật Bản cũng chỉ bắt đầu xuất xưởng từ nửa cuối 2028, quá muộn để giải cứu thị trường trong vài năm tới.

Về tổng thể, các “Dramurai” – cách giới công nghệ gọi vui nhóm ông lớn DRAM – đang cố tăng sản xuất một cách thận trọng. Điều họ muốn tránh nhất là mở rộng quá nhanh rồi rơi vào cảnh “vỡ bong bóng AI”, dẫn tới dư cung khổng lồ và lợi nhuận lao dốc – kịch bản từng xảy ra nhiều lần trong ngành bộ nhớ.

Điều đó đồng nghĩa: trong khi cơn sốt AI còn tiếp diễn, RAM và DRAM sẽ tiếp tục ở mức giá cao. Và nghịch lý là: cách duy nhất để giá trở lại bình thường trong tương lai gần… có lẽ lại là bong bóng AI nổ tung, kéo theo suy giảm thị trường toàn cầu.