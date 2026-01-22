Khung hình gây bấn loạn nhất ngày: Son Ye Jin bị “mỹ nhân đổi đời nhờ áo dài Việt” áp đảo?

Tối 21/1, tờ Sportshankook đưa tin, Netflix Hàn vừa tổ chức 1 sự kiện họp báo giới thiệu những tác phẩm mới trong năm 2026. Sự kiện quy tụ dàn sao quyền lực hàng đầu xứ Hàn gồm Son Ye Jin, Nam Joo Hyuk, Park Eun Bin, “Ảnh hậu Cannes” Jeon Do Yeon và đầu bếp nổi tiếng kiêm ngôi sao Netflix Ahn Sung Jae. Cuối sự kiện, dàn nghệ sĩ đình đám đã tề tựu trong khung hình lưu niệm, khiến công chúng phát sốt, âu cũng là bởi lâu lắm rồi khán giả mới có dịp chứng kiến khung hình tinh hoa hội tụ có sự góp mặt của nhiều gương mặt mang tính biểu tượng.

Trước ống kính, Son Ye Jin - Park Eun Bin gây bão với màn so kè nhan sắc “bất phân thắng bại”, mỗi người 1 vẻ, đều tỏa sáng rực rỡ trước ống kính nhờ sức hút đặc biệt. Trong khi minh tinh họ Son khiến công chúng khó lòng rời mắt nhờ visual “hack tuổi” đỉnh cao ở ngưỡng U45 thì Park Eun Bin lại ghi điểm lớn với nhan sắc quyến rũ cùng thần thái vô cùng cuốn hút. Trong khi đó, tài tử Nam Joo Hyuk cũng nhận được “cơn mưa” lời khen ở màn lộ diện mới nhất nhờ gương mặt đẹp trai chuẩn nam thần và khí chất bừng sáng cả khung hình.

Son Ye Jin, Nam Joo Hyuk, Park Eun Bin, “Ảnh hậu Cannes” Jeon Do Yeon và đầu bếp nổi tiếng Ahn Sung Jae cùng tề tựu trong khung hình tinh hoa hội tụ, khiến công chúng bấn loạn, không tiếc lời khen ngợi. Ảnh: Naver

Son Ye Jin là minh chứng sống động cho câu “gái 1 con trông mòn con mắt”. Nữ diễn viên sinh năm 1982 tỏa sáng trong từng khung hình và mọi góc độ, xứng danh mỹ nhân đẹp hàng đầu Kbiz. Ở tuổi 44, cô vẫn gây trầm trồ với làn da trẻ trung, không tỳ vết. Ảnh: Nate

Park Eun Bin tỏa sáng rực rỡ nhờ nhan sắc quyến rũ cùng nụ cười tỏa nắng trước ống kính máy quay. Ảnh: Naver

Nam thần Nam Joo Hyuk nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng cho visual điển trai, cuốn hút. Ảnh: Nate

“Ảnh hậu” Jeon Do Yeon vẫn giữ vững được sức hút không đổi theo năm tháng. Ảnh: Nate

Màn xuất hiện của đầu bếp nổi tiếng Ahn Sung Jae cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Cả 5 ngôi sao góp mặt ở sự kiện họp báo mới đây đều gặt hái được những thành công vang dội trong sự nghiệp. Son Ye Jin suốt hơn 2 thập kỷ qua luôn giữ vững được vị thế nữ minh tinh thuộc nhóm dẫn đầu của làn sóng Hallyu. Mới đây, cô còn bổ sung danh hiệu Ảnh hậu Rồng Xanh vào bảng vàng thành tích cá nhân. Trong khi đó, Jeon Do Yeon được công nhận tài năng trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc nhờ hàng chục giải thưởng danh giá về diễn xuất trong suốt sự nghiệp.

Park Eun Bin xuất thân là diễn viên nhí. Cô từng trở nên viral ở tuổi 14 qua 1 đoạn quảng cáo bánh. Trong đó, mỹ nhân họ Park diện áo dài Việt Nam, e ấp bên cạnh nam thần đình đám Jang Dong Gun. Cơ hội đứng cạnh đàn anh nổi tiếng đã đặt nền móng cho sự nghiệp rực rỡ về sau của Park Eun Bin. Sau quảng cáo diện áo dài Việt vào năm 14 tuổi, Park Eun Bin bỗng vụt sáng và liên tục được các nhà sản xuất săn đón. Trong những năm trở lại đây, cô ghi dấu ấn bằng giải thưởng lớn nhất Daesang tại Baeksang 2023 và bộ phim đình đám Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo.

Về phần Nam Joo Hyuk, công chúng trìu mến gọi anh bằng danh hiệu nam thần thanh xuân nhờ loạt phim đình đám để lại dấu ấn không thể nào phai mờ gồm Tuổi 25, Tuổi 21 (2022), Tiên Nữ Cử Tạ (2016),... Cuối cùng, đầu bếp Ahn Sung Jae chính là nhân vật gắn liền với chương trình nấu ăn ăn khách Culinary Class Wars của Netflix.

5 gương mặt góp mặt trong khung hình tinh hoa hội tụ gây sốt mới đây đều gặt hái được những thành công vang dội trong sự nghiệp. Ảnh: Nate