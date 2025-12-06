Khung hình 722.000 tỷ đồng tại giải thưởng VinFuture của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tối 5/12, khung hình bà Phạm Thu Hương xuất hiện cùng chồng - tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại lễ trao Giải thưởng VinFuture 2025 thu hút sự chú ý. Không chỉ là người sáng lập ra giải thưởng này, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng hiện là top người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt.

Khoảnh khắc bà Phạm Thu Hương xuất hiện cùng tỷ phú Vượng tại sự kiện VinFuture 2025

Cập nhật đến ngày 5/12, theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản khoảng 674.000 tỷ đồng - người giàu nhất sàn chứng khoán Việt. Bà Phạm Thu Hương nắm giữ khoảng 48.700 tỷ đồng - người giàu thứ 3 thị trường chứng khoán. Như vậy vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ khối tài sản ước tính 722.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các lần xuất hiện trước đó, bà Phạm Thu Hương luôn chọn áo dài cùng với màu cà vạt của ông Phạm Nhật Vượng. Lần này, hai vợ chồng tỷ phú chọn màu vàng.

Năm 2022, trong lần đầu cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện tại sự kiện VinFuture, bà Hương diện áo dài đỏ và cũng cùng với màu cà vạt của chồng mình. Khi đó, bà Phạm Thu Hương nhận được vô số lời khen từ thần thái, nhan sắc đến trang phục.

Vợ chồng tỷ phú Phạm Vượng tại VinFuture năm 2022

Những lần xuất hiện tiếp theo tại VinFuture, vợ chồng Chủ tịch Vingroup cũng như gia đình luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Giải thưởng VinFuture được quản lý bởi Quỹ VinFuture do ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup bà Phạm Thu Hương thành lập

Giải thưởng VinFuture được tổ chức hàng năm, vinh danh các nghiên cứu khoa học, phát minh và sáng chế đổi mới công nghệ trong tất cả các lĩnh vực khoa học công nghệ, nhằm đóng góp vào giải quyết các thách thức chung của nhân loại

Giải thưởng VinFuture cam kết tài trợ 4,5 triệu USD hàng năm để trao giải cho các nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ đột phá. Giải thưởng VinFuture bao gồm một Giải chính có trị giá 3 triệu USD, và 03 Giải VinFuture Đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD. Các giải đặc biệt được trao cho các lĩnh vực sau: Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và Nhà khoa học nữ.