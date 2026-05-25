Khung giờ điện cao điểm sắp được áp dụng, người dân cần lưu ý gì?

Nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện trong cao điểm nắng nóng, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm ngay trong tháng tới..

Theo Quyết định 963 của Bộ Công Thương ban hành cuối tháng 4, giờ cao điểm được dồn vào buổi tối từ 17h30 đến 22h30 hàng ngày, còn thấp điểm là 0-6h.

Hiện giờ cao điểm đang chia làm 2 khung (9h30-11h30 và 17h-22h hàng ngày, trừ chủ nhật), còn thấp điểm là 22h-4h.

Theo NSMO, hệ thống điện miền Bắc và cả nước đang chịu thách thức lớn khi nắng nóng diễn ra trên diện rộng, nhu cầu dùng điện tăng cao và có xu hướng chuyển sang khung giờ tối (20h-23h). Mức này cao hơn cả cao điểm ban ngày, gây áp lực lớn tới công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia.

Khung giờ cao điểm - thấp điểm để tính giá điện có thể được áp dụng ngay trong tháng 6. (Ảnh: EVN).

Các khung giờ sử dụng điện là căn cứ quan trọng để tính giá điện theo thời gian. Thông thường, giờ cao điểm có giá cao nhất, thấp điểm có giá thấp nhất, nhằm khuyến khích khách hàng dịch chuyển nhu cầu tiêu thụ điện.

Theo cơ quan quản lý, quy định mới sẽ làm thay đổi hành vi sử dụng điện của các tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo phù hợp và giảm tải cho hệ thống điện quốc gia vào giờ cao điểm.

Ngành điện khuyến nghị người dân, doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng trong những ngày nắng nóng, nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, và tối ưu chi phí cho người sử dụng.

Ai sẽ chịu tác động?

Các chuyên gia nhận định, giá điện sinh hoạt của người dân sẽ không bị thay đổi vì khung giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường được áp dụng cho các khách hàng sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh.

Các quy định về khung giờ sử dụng điện sẽ áp dụng cho từng cấp điện áp khác nhau, với giá điện cho khung giờ thấp điểm, cao điểm và giờ bình thường là khác nhau.

Đối với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, giá điện áp dụng theo cấp điện áp. Trong khi đó với nhóm khách hàng là hộ sinh hoạt, giá bán lẻ điện áp dụng theo bậc thang hoặc dùng công tơ thẻ trả trước.

TS Ngô Tuấn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng nói: "Việc thay đổi khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm cơ bản sẽ tác động đến doanh nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất đang sử dụng nhiều điện.

Trước đây, giờ cao điểm có 2 khung từ 9h30 - 11h30 và từ 19h - 21h. Thời điểm này, do ban ngày có nắng nên các doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời, cơ bản không sử dụng lưới điện và không phải lo tiết chế.

Nhưng giờ cao điểm bây giờ chuyển sang buổi tối từ 17h30 đến 22h30, áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy. Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp, khu công nghiệp phải sử dụng pin lưu trữ để chuyển đổi sử dụng điện mặt trời ban ngày sang sử dụng vào cao điểm buổi tối. Vì thế họ cần phải đầu tư nhiều hơn cho hệ thống lưu trữ điện để sử dụng năng lượng tái tạo".

Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), cũng khẳng định, khách hàng dân dụng sẽ không chịu ảnh hưởng từ việc thay đổi khung giờ tính giá điện, mà vẫn được tính giá điện theo khung bậc thang.

Còn những cơ sở sản xuất tuy chịu ảnh hưởng nhưng vẫn có thể điều chỉnh kế hoạch, sử dụng thiết bị tốn nhiều điện năng vào khu giờ khác ngoài khung giờ cao điểm.

Theo ông Vũ, mục tiêu của Bộ Công Thương là muốn phản ánh rõ nhất chi phí sản xuất và kinh doanh điện khi chia ra 3 mức khung giờ cao điểm, thấp điểm và trung bình.

Khách hàng nếu muốn giảm chi phí thì buộc phải có kế hoạch sử dụng điện vào những khung giờ không phải giờ cao điểm. Ở những khung giờ cao điểm chỉ nên phục vụ cho nhu cầu thiết yếu.

Giá điện khung giờ cao điểm cao nhất 5.422 đồng/kWh

Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và khách hàng sử dụng điện cho kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.

Cụ thể với giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên thì giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.609 đồng/kWh, giờ bình thường 2.887 đồng/kWh và giờ cao điểm 5.025 đồng/kWh;

Ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giờ thấp điểm giá điện kinh doanh là 1.829 đồng/kWh, giờ bình thường 3.108 đồng/kWh, giờ cao điểm 5.202 đồng/kWh;

Với cấp điện áp dưới 6 kV, giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.918 đồng/kWh, giờ bình thường 3.152 đồng/kWh và giờ cao điểm giá lên tới 5.422 đồng/kWh.

Tương tự, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên ở giờ thấp điểm là 1.146 đồng/kWh, giờ bình thường 1.811 đồng/kWh, còn giờ cao điểm giá 3.266 đồng/kWh;

Ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.190 đồng/kWh, giờ bình thường 1.833 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.398 đồng/kWh;

Với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giá điện giờ thấp điểm ở mức 1.234 đồng/kWh, giờ bình thường 1.899 đồng/kWh, giờ cao điểm 3.508 đồng/kWh;

Cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.300 đồng/kWh, giờ bình thường 1.987 đồng/kWh, trong khi giờ cao điểm lên tới 3.640 đồng/kWh.

Như vậy, khách hàng sản xuất và kinh doanh sử dụng điện vào giờ cao điểm sẽ chịu mức giá từ 3.266 - 5.422 đồng/kWh tùy cấp điện áp.

Trong khi đó, ở giờ thấp điểm, giá điện chỉ dao động từ 1.146 đồng/kWh đến 1.609 đồng/kWh.