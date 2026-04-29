Khung cảnh tựa trong phim tận thế tại Trung Quốc

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết một cơn xoáy thuận từ Mông Cổ đã gây ra các trận bão cát và bụi nghiêm trọng tại miền Bắc Trung Quốc, ảnh hưởng đến hơn 10 tỉnh thành và lan rộng đến tận tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam. Dữ liệu từ vệ tinh và mặt đất cho thấy cơn bão bắt nguồn từ miền Nam Mông Cổ, Nam Tân Cương và phía Tây Nội Mông. Tính đến tối thứ Sáu, hiện tượng này đã lan sang các khu vực Tây Bắc, miền Bắc và một phần Đông Bắc Trung Quốc.

Những video chia sẻ trên truyền thông đã cho thấy những cơn bão cát lớn như "nhấn chìm" các thành phố.

Mặc dù hiện tượng này thường chỉ ảnh hưởng đến miền Bắc Trung Quốc, nhưng lần này bụi mịn đã tràn tới lòng chảo Tứ Xuyên, bao gồm cả thành phố Thành Đô, nơi ghi nhận nồng độ PM10 cao và tầm nhìn bị hạn chế.

Theo các nhà khí tượng học, bụi được mang theo bởi các khối khí lạnh di chuyển từ khu vực Mông Cổ và Tân Cương vào sâu trong nội địa Trung Quốc, đi qua nhiều tỉnh thành và các dãy núi trước khi lan rộng ra khu vực Tây Nam. Các nhà chức trách chỉ ra rằng, mặc dù bão bụi đã giảm dần trong những thập kỷ gần đây, chúng vẫn tái diễn do các điều kiện khí hậu, hoàn lưu khí quyển và tình trạng suy thoái đất tại một số khu vực.

Nguồn: CCTV