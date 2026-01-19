Khung cảnh đáng sợ tại fanmeeting Dương Domic

Tối 17/1, Dương Domic tổ chức fanmeeting tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 (TP.HCM) trong khuôn khổ chuỗi sự kiện DOMIE HOMIE dành cho cộng đồng fan Dopamine. Ngay từ trước khi chương trình diễn ra, fanmeeting này đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi hàng loạt thông tin liên quan liên tục được lan truyền trên mạng xã hội, nhất là trong thời điểm nam ca sĩ đang trải qua nhiều biến động về hình ảnh và mức độ quan tâm của công chúng sau những ồn ào đời tư.

Tối 17/1, Dương Domic tổ chức fanmeeting tại Nhà Thi Đấu Quân Khu 7 (TP.HCM) trong khuôn khổ chuỗi sự kiện DOMIE HOMIE dành cho cộng đồng fan (Ảnh: FBNV)

Tại fanmeeting, Dương Domic vẫn giữ phong thái quen thuộc khi lần lượt thể hiện các ca khúc được khán giả yêu thích bằng giọng live ổn định và ngọt ngào. Trong đó, màn trình diễn Là Em Chính Em ca khúc kỷ niệm 3 năm ra mắt, được xem là điểm nhấn cảm xúc của chương trình, như một cách nam ca sĩ nhìn lại chặng đường hoạt động vừa qua và gửi lời tri ân đến những người hâm mộ vẫn đồng hành.

Thế nhưng, trái ngược với không khí trên sân khấu, khung cảnh bên dưới khán đài lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Qua các đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, dễ nhận thấy phần lớn khán giả ngồi trật tự, gần như bất động, chủ yếu giơ điện thoại ghi lại phần trình diễn thay vì hò reo hay tương tác trực tiếp với nghệ sĩ. Sự im lặng kéo dài, thiếu vắng những tràng vỗ tay hay tiếng cổ vũ quen thuộc khiến bầu không khí fanmeeting trở nên trầm lắng một cách bất thường.

Tại fanmeeting, Dương Domic vẫn giữ phong thái quen thuộc khi lần lượt thể hiện các ca khúc được khán giả yêu thích bằng giọng live ổn định và ngọt ngào

Thậm chí, khoảnh khắc Dương Domic cất lời kêu gọi “ tay các bạn đâu hết rồi?” nhằm khích lệ khán giả hưởng ứng lại càng khiến tình hình trở nên khó xử. Lời kêu gọi gần như không nhận được phản hồi đáng kể từ phía khán đài, không có tiếng reo hò hay cánh tay giơ cao như mong đợi, để lại một khoảng lặng rõ rệt giữa sân khấu và người xem.

Đáng chú ý hơn cả là hình ảnh nhiều dãy ghế trống lộ rõ ở không ít khu vực trong nhà thi đấu. Những khoảng trống này không chỉ tạo cảm giác thưa thớt, lạnh lẽo mà còn khiến tổng thể không gian trở nên kém sôi động, đặc biệt khi đặt cạnh sân khấu vẫn sáng đèn và hoạt động liên tục. Sự đối lập rõ rệt giữa một bên là nghệ sĩ nỗ lực khuấy động bầu không khí, một bên là khán đài im ắng, rời rạc đã khiến không ít người theo dõi không khỏi bất ngờ.

Đáng chú ý hơn cả là hình ảnh nhiều dãy ghế trống lộ rõ ở không ít khu vực trong nhà thi đấu

Thực tế, những dấu hiệu này đã phần nào được dự báo từ trước thông qua tình hình bán vé. Ngay khi mở bán, fanmeeting Dương Domic đã vấp phải nhiều tranh luận khi số vé tiêu thụ không đạt kỳ vọng. Sau nhiều ngày, hệ thống bán vé vẫn chưa ghi nhận bất kỳ hạng vé nào sold out. Thậm chí, một số dịch vụ mua vé hộ phải hoàn tiền do không còn cảnh khan hiếm hay cạnh tranh vé, cho thấy sức hút của sự kiện đã suy giảm rõ rệt.

Đứng trước áp lực đó, sát ngày diễn ra fanmeeting, Dương Domic bất ngờ tung ra loạt quyền lợi “secret” hiếm thấy trong Vpop nhằm kích cầu. Theo công bố, một số fan may mắn sẽ được tham quan phòng thu, trực tiếp tham gia làm nhạc cùng nam ca sĩ hoặc dùng bữa tối riêng tư. Dù được đánh giá là động thái cho thấy sự nỗ lực và chiều fan, các ưu đãi này vẫn chưa đủ để tạo nên hiệu ứng bùng nổ.

Sát ngày diễn ra fanmeeting, Dương Domic bất ngờ tung ra loạt quyền lợi “secret” hiếm thấy trong Vpop nhằm kích cầu (Ảnh: FBNV)

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sụt giảm sức hút của Dương Domic được cho là đến từ loạt lùm xùm liên quan đến đời sống tình cảm trong thời gian qua. Những ồn ào này không chỉ khiến hình ảnh cá nhân của nam ca sĩ bị ảnh hưởng mà còn làm lung lay niềm tin của một bộ phận người hâm mộ, dẫn đến làn sóng “thoát fan” diễn ra khá rõ rệt. Hệ quả là sự ủng hộ dành cho Dương Domic, cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời thực, đều có dấu hiệu chững lại.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự sụt giảm sức hút của Dương Domic được cho là đến từ loạt lùm xùm liên quan đến đời sống tình cảm trong thời gian qua (Ảnh: FBNV)

Tuy vậy, ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng cần nhìn nhận câu chuyện một cách công bằng hơn. Dương Domic vốn là một nghệ sĩ trẻ, chưa có thâm niên hoạt động dài hay tệp khán giả đại chúng đủ lớn để đảm bảo sức nóng ổn định. Trong bối cảnh đó, việc anh vẫn có thể tổ chức fanmeeting với số lượng khán giả nhất định không hẳn là thất bại. Đặc biệt, hai hạng vé VIP và SVIP gần như kín chỗ được xem là minh chứng rõ ràng cho việc nam ca sĩ vẫn sở hữu một nhóm fan trung thành, sẵn sàng chi tiền và trực tiếp ủng hộ bất chấp những ồn ào xung quanh.