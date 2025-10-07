Cùng với những ồn ào của Shark Bình, tập đoàn NextTech do doanh nhân này sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT cũng nhận về sự quan tâm từ công chúng.

Shark Bình

Theo thông tin từ website, trụ sở chính của tập đoàn NextTech đặt tại tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Đây là nơi làm việc của hàng trăm nhân viên thuộc các công ty trong hệ sinh thái NextTech Group.

Trên các tài khoản MXH của tập đoàn, nhiều hình ảnh và clip ghi lại không gian bên trong khu vực văn phòng cũng được chia sẻ.

Sảnh chính có khu đón tiếp được với một chòm sao là bản đồ minh họa tên các thương hiệu của NextTech. Phần lớn diện tích chung của văn phòng được mô phỏng một khu vườn địa đàng với mục đích tạo môi trường gần gũi với thiên nhiên. Cũng ở khu vực này là khẩu hiệu của công ty: Go Global or Go Home?

Khu vực tiếp đón

Ngay bên cạnh khu tiếp đón là slogan: Go Global or Go Home? (Ảnh chụp màn hình/ NextTech - Group of Technopreneurs)

Tiếp theo là mô hình làm việc mở (open space), các dãy bàn làm việc được sắp xếp song song, giữa các khu có lối đi rõ ràng. Mỗi nhân viên có không gian làm việc riêng với máy tính, ghế xoay và tủ đựng tài liệu cá nhân.

Ngoài ra còn có một khu pantry nhỏ - nơi nhân viên có thể pha cà phê, ăn nhẹ hoặc nghỉ giữa giờ. Cạnh đó là khu vực sinh hoạt chung với bàn dài và ghế sofa, thường dùng cho các buổi họp nhanh hoặc trao đổi nội bộ, làm việc với khách hàng, đối tác hoặc ghi hình các clip quảng cáo sản phẩm dịch vụ.

Cũng tại văn phòng này, nhân viên được có thể giải trí thư giãn với các môn thể thao như bida, bi-lắc hoặc mini-golf. Đồng thời ở đây còn có cả khu vực NextTech Library dành cho những người thích đọc sách.

Các môn thể thao trong nhà tại văn phòng NextTech (Ảnh chụp màn hình/ NextTech - Group of Technopreneurs)

NextTech Library (Ảnh: NextTech Group of Technopreneurs)

Được biết tiền thân của NextTech là Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft) do Shark Bình sáng lập từ năm 2001. Đến năm 2013, PeaceSoft tái cơ cấu và chuyển thành NextTech Group.

Ngoài thị trường Việt Nam, hiện nay Nexttech đã phát triển hàng chục chi nhánh với hàng trăm nhân viên tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau như Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan.

NextTech hiện có hơn 20 nền tảng công nghệ hoạt động trên 4 lĩnh vực chính: Thương mại điện tử (E-commerce), Thanh toán điện tử (Fintech), Kho vận hậu (E-logistic) và Đầu tư khởi nghiệp (Start-up Venture).

Một hình ảnh khác bên trong văn phòng NextTech của Shark Bình ở Tam Trinh