Khu vườn ngập hoa trái trong cơ ngơi ngoại thành của “hoa khôi đời đầu VTV” sinh năm 1972

Khu vườn ngập sắc hoa và cây trái ở Phú Thọ là một trong những không gian được MC Diễm Quỳnh thoải mái chia sẻ.

MC Diễm Quỳnh (tên đầy đủ Đặng Thị Diễm Quỳnh, sinh năm 1972) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Từng được mệnh danh là “hoa khôi đời đầu” của VTV, cô ghi dấu ấn bởi nhan sắc nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào cùng lối dẫn duyên dáng, thông minh. Những chương trình như Tạp chí MTV, Quà tặng âm nhạc, Tuổi đời mênh mông hay Trò chơi âm nhạc từng gắn liền với hình ảnh nữ MC trong ký ức của nhiều khán giả.

Không chỉ được chú ý bởi sự nghiệp truyền hình, Diễm Quỳnh còn có xuất thân đáng chú ý. Cô là con gái của nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, người từng giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bản thân Diễm Quỳnh cũng có nền tảng học vấn tốt khi từng theo học chuyên Văn tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau đó cô đi du học ở Trung Quốc rồi tiếp tục học lên cao học. Diễm Quỳnh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh.

MC Diễm Quỳnh

Sau khi trở về nước, thay vì nối nghiệp gia đình theo con đường ngoại giao, cô lựa chọn gắn bó với truyền hình. Năm 1996, Diễm Quỳnh bắt đầu thử việc tại VTV3, mở ra hành trình kéo dài nhiều thập kỷ với Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện tại, nữ MC đảm nhiệm vị trí quản lý tại VTV, không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng như trước.

Bên cạnh công việc, Diễm Quỳnh có cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Cô kết hôn với một kiến trúc sư hơn mình 4 tuổi và có hai con gái. Trên trang cá nhân, nữ MC thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, trong đó có niềm vui chăm sóc cây cối, ngắm hoa nở và tận hưởng những ngày nghỉ giữa thiên nhiên.

Ngoài nơi ở tại Hà Nội, gia đình MC Diễm Quỳnh còn có một cơ ngơi ở khu vực Lương Sơn, thuộc Hòa Bình trước đây, nay là tỉnh Phú Thọ.

Không gian nằm giữa khung cảnh núi non, có nhà ở hiện đại cùng khuôn viên sân vườn rộng rãi, xanh mát. Nhìn những hình ảnh được nữ MC chia sẻ, nhiều người ấn tượng với cảm giác thoáng đãng, yên bình của nơi này, khác hẳn nhịp sống bận rộn thường ngày.

View từ căn nhà bên núi ở Phú Thọ của MC Diễm Quỳnh

Dù không tiết lộ diện tích chính xác nhưng không gian rất rộng bao gồm nhà ở và vườn

Điểm nổi bật nhất trong khuôn viên là khu vườn được trồng đủ loại hoa, cây cảnh và cây ăn quả. Trong đó, hoa hồng là một trong những loài được Diễm Quỳnh trồng nhiều nhất. Những khóm hồng cổ Sapa nở rực rỡ, các nhánh hồng leo vươn dài, đan xen với màu xanh của lá tạo nên những góc vườn bắt mắt. Hoa được bố trí quanh lối đi và các khoảng sân, khiến không gian sống thêm sinh động.

Bên cạnh hoa hồng, khu vườn còn có nhiều loài hoa khác với màu sắc và dáng vẻ đa dạng. Hoa quỳnh trắng nở về đêm, hoa tóc tiên hồng, cẩm tú cầu xanh bơ, trà tứ quý và mẫu đơn đỏ đều góp mặt trong khu vườn. Ngoài ra còn có hoa thanh anh, thược dược, hoa lan, cúc họa mi hồng và hoa đuôi cáo.

Những hình ảnh hoa nở được cô chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy niềm yêu thích dành cho cây cối, hoa lá và thú vui chăm sóc khu vườn.

Trong vườn nhà, MC Diễm Quỳnh trồng nhiều loại hoa khác nhau

Không chỉ có hoa, khuôn viên nhà Diễm Quỳnh còn được phủ xanh bởi nhiều cây ăn quả. Nữ MC trồng bơ, lựu, khế, sơ ri, na và cây trứng gà. Vào mùa, nhiều cây cho trái khá sai, những chùm quả xanh đỏ xen giữa tán lá khiến khu vườn càng thêm gần gũi với hình ảnh một khu vườn nhà ở vùng ngoại ô.

Một góc khác được dành để trồng rau xanh và các loại thảo mộc quen thuộc như húng chanh, hương nhu tía. Những loại cây này vừa góp phần tạo thêm mảng xanh, vừa có thể sử dụng trong sinh hoạt gia đình. Nhờ vậy, khu vườn không chỉ để ngắm hoa mà còn mang đến những loại rau, trái cây và lá thơm do chính gia đình chăm sóc.

Ngoài ra còn nhiều loại cây ăn trái khác nhau

Đáng chú ý, Diễm Quỳnh không đơn thuần chia sẻ những góc vườn đã được chăm chút đẹp mắt mà còn ghi lại nhiều khoảnh khắc thu hoạch cây trái. Có những dịp, nữ MC cùng con gái dùng sào hái bơ chín hoặc thu hoạch hương nhu để đun nước xông. Sau những ngày nghỉ cuối tuần, gia đình lại mang rau xanh, hoa trái từ vườn về làm quà.

Sau gần 30 năm gắn bó với VTV, Diễm Quỳnh hiện chuyển sang đảm nhiệm vai trò quản lý, tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực truyền hình nhưng không còn xuất hiện với tần suất dày đặc trên sóng như giai đoạn trước. Dù vậy, cô vẫn là một trong những gương mặt được khán giả nhớ đến khi nhắc về thế hệ MC dẫn chương trình nổi bật của VTV.

Trái với hình ảnh quen thuộc trên truyền hình, nữ MC ngoài đời khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Cô hiếm khi chia sẻ sâu về gia đình hay cuộc sống cá nhân, nhưng vẫn thỉnh thoảng cập nhật những khoảnh khắc bên chồng con và các hoạt động thường ngày. Ở tuổi 54, Diễm Quỳnh vẫn duy trì sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống, gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV