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Khu vườn đẹp như thiên đàng của "ông chú visual top 1 vũ trụ VFC"

Phác Thái Anh
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Nằm trong biệt thự 3 mặt tiền, khu vườn ngập tràn hoa thơm trái ngọt của "nam thần VFC" khiến hàng triệu người trầm trồ.

Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính và phong thái lịch lãm, Mạnh Trường luôn là một trong những gương mặt được yêu thích của màn ảnh Việt. Không chỉ có sự nghiệp diễn xuất thành công, nam diễn viên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã và các con. Sau thời gian sinh sống tại căn hộ tầng cao, gia đình anh quyết định chuyển về biệt thự mặt đất rộng rãi, khang trang. Căn biệt thự 5 tầng, 3 mặt tiền gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, nhưng điểm đặc biệt hơn cả lại nằm ở không gian sân vườn xanh mát. Vợ chồng Mạnh Trường đã dành nhiều tâm huyết bố trí cây cảnh, trồng hoa và cây ăn trái, tạo nên những khoảng xanh đầy sức sống ngay trong tổ ấm.

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Không gian sống xanh trong biệt thự của gia đình Mạnh Trường

Ngay từ bên ngoài, biệt thự của gia đình diễn viên Mạnh Trường đã gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, mặt tiền rộng rãi và vị trí đắc địa. Tận dụng lợi thế này, vợ chồng nam diễn viên dành nhiều diện tích để bố trí cây xanh, biến khu vực trước nhà thành một khoảng vườn nhỏ đầy sức sống. Những cây cảnh có kích thước lớn được trồng khéo léo, vừa tạo cảm giác bề thế, vừa giúp mặt tiền thêm mềm mại, gần gũi với thiên nhiên. Xen kẽ là nhiều chậu cây lớn nhỏ và những khóm hoa tươi tắn, mang đến màu sắc sinh động cho không gian. Chỉ nhìn cách gia chủ chăm chút từng góc nhỏ cũng đủ thấy tình yêu thiên nhiên và sự đầu tư cho tổ ấm này.

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Bên trong biệt thự, những mảng xanh tiếp tục được vợ chồng Mạnh Trường chăm chút và bố trí đầy dụng ý. Cặp đôi dành riêng một khoảng diện tích để thiết kế cảnh quan với nhiều loại cây khác nhau, từ những chậu cây dáng nhỏ xinh đến các loại cây có tán rộng, lá lớn. Xen giữa là thảm cỏ xanh, hồ nước nhỏ cùng tượng trang trí hình đầu sư tử, tạo điểm nhấn độc đáo cho khu vực. Một chiếc chum gốm được đặt khéo léo bên cạnh càng khiến khung cảnh thêm gần gũi, mang chút hơi thở truyền thống. Tận dụng khoảng sân xanh mát này, vợ chồng nam diễn viên còn bố trí thêm lồng chim, tạo nên góc thư giãn có cây xanh, gió trời và tiếng chim hót líu lo. Đặc biệt, khu vực này có thể được ngắm nhìn trực tiếp từ phòng khách và bếp nhờ hệ cửa kính lớn. Cách thiết kế này không chỉ giúp các không gian sinh hoạt luôn có tầm nhìn thoáng đãng mà còn đưa thiên nhiên len lỏi vào từng góc nhỏ trong nhà.

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Trên mạng xã hội, bà xã Mạnh Trường thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh về khu vườn xanh mát trong biệt thự. Từ những khóm hoa thi nhau khoe sắc, các chậu cây phát triển tươi tốt đến cây ăn trái trĩu quả, góc nào cũng được chăm chút tỉ mỉ. Có thể thấy, vợ chồng nam diễn viên khá "mát tay" trong việc trồng và chăm sóc cây cối. Không chỉ khu vườn tại biệt thự đang sinh sống thường xuyên có hoa đẹp, trái ngọt, mà căn villa kinh doanh của gia đình cũng được phủ xanh bởi nhiều loại cây ăn quả, cho thu hoạch đều đặn.

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- Ảnh 11.

Ở khu vực ban công biệt thự, vợ chồng Mạnh Trường cũng khéo léo tận dụng diện tích để bố trí thêm cây xanh. Dù không quá rộng rãi, nơi đây có ưu điểm thoáng đãng, đón được nhiều ánh sáng và gió trời, rất thích hợp để trồng một số cây hoa. Những chậu cây được sắp xếp gọn gàng vừa giúp ban công thêm sinh động, vừa tạo nên một góc thư giãn xanh mát để các thành viên trong gia đình tận hưởng những phút giây thoải mái.

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Khám phá một số không gian trong biệt thự của Mạnh Trường

Biệt thự của gia đình Mạnh Trường gây ấn tượng với phong cách nội thất kết hợp giữa Indochine và Neo Classic, vừa toát lên vẻ sang trọng, tinh tế, vừa giữ được cảm giác ấm cúng cho không gian sống. Khu vực sinh hoạt chung được thiết kế theo dạng mở, kết nối phòng khách, bàn ăn và bếp, tạo sự liền mạch, rộng rãi và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Căn biệt thự gồm 5 tầng, mỗi mặt sàn rộng khoảng 110m², mang đến diện tích khá thoải mái để gia đình bố trí các khu vực chức năng. Ngoài những không gian cơ bản như phòng khách, phòng ngủ và bếp, vợ chồng nam diễn viên còn dành riêng diện tích cho khu giải trí, quầy bar và nhiều góc thư giãn. Nhờ vậy, ngôi nhà không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt mà còn có những khoảng không gian mang đậm dấu ấn cá nhân. Nam diễn viên từng vui vẻ tiết lộ, trong quá trình làm nhà, anh thường chiều theo sở thích của bà xã. Bởi vậy, từ cách phân chia không gian đến lựa chọn nội thất đều là sự kết hợp giữa mong muốn và gu thẩm mỹ của cả hai vợ chồng.

- Ảnh 16.

Phòng khách trong biệt thự của diễn viên Mạnh Trường

- Ảnh 17.

Phong cách nội thất kết hợp giữa Indochine và Neo Classic

- Ảnh 18.

Không gian cầu thang uốn lượn dẫn lên tầng trên

- Ảnh 19.

Khu vực bếp có bàn đảo tiện lợi, thiết kế tông trắng - đen trung tính

- Ảnh 20.

Khu vực phòng khách nhìn ra khu vực bếp

- Ảnh 21.

Không gian ăn uống thoáng đãng, tiện nghi

- Ảnh 22.

Khu vực tầng lửng trong biệt thự

Vì sao Hà Nội cấm trồng loài cây quen thuộc với người Việt, quả làm thức ăn cho chim, nhựa dùng phủ đồ nội thất?
Tags

mạnh trường

biệt thự

khu vườn

cây xanh

biệt thự 3 mặt tiền

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