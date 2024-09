Khu vực sẽ được đầu tư 5.300 tỷ để làm nút giao và mở đường, kết nối TP.HCM và một tỉnh sẽ lên thành phố trực thuộc trung ương

Hiện tại, đường An Bình chỉ có 2 làn xe với chiều rộng khoảng 7-8m. Theo dự thảo quy hoạch sử dụng đất Thành phố Dĩ An đến năm 2030, đường An Bình sẽ được quy hoạch mở rộng lộ giới lên khoảng 34 m nhằm kết nối nới đường Phạm Văn Đồng của Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 170 hộ, trong đó có 102 hộ bị giải tỏa trắng. Trên ảnh là đường An Bình hiện hữu.