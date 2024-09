Hàng trăm nghìn hộ gia đình ở Việt Nam mất điện do siêu bão Yagi

Mưa to và gió mạnh do ảnh hưởng của bão Yagi quật ngã nhiều người đi đường ở Hà Nội, chiều tối 7/9. Ảnh: TP

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do ảnh hưởng của gió mạnh, mưa lớn do cơn bão số 3 Ygi gây ra, nhiều đường dây truyền tải điện 500 kV và 220 kV ở Quảng Ninh, Hải Phòng bị sự cố.

EVN thông tin: "Đến 14h, gần như toàn bộ tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng bị mất điện vì sự cố nhiều đường dây trung cáp".

Đại diện EVN cho biết, sau khi cơn bão đi qua và gió mạnh giảm dần, việc khôi phục vận hành và cung cấp điện sẽ được khẩn trương triển khai.

Nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam bị mất điện do siêu bão Yagi

Khoảng 11h30' ngày 7/9, cây đổ chèn lên đường dây điện ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Ảnh: EVNNPC

Tại Quảng Ninh, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiến hành huy động hơn 600 cán bộ nhân viên ứng trực ở các đơn vị để sẵn sàng khắc phục sự cố ngay sau khi bão tan.

Tại TP Hải Phòng, bão Yagi gây mất điện trên diện rộng và ảnh hưởng đến khoảng 400.000 khách hàng. Tính đến 14h ngày 7/9, 80% phụ tải của thành phố bị mất điện vì sự cố nhiều đường dây trung cáp.

Tại Thái Bình, khoảng 570.000 khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão gây nhiều sự cố lưới điện trung cáp.

Tương tự, tại Thanh Hóa, tính đến 14h cùng ngày, gần 12.000 khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão Yagi.

Cây bị gãy đổ do ảnh hưởng của siêu bão Yagi. Ảnh: EVN

Tại Nam Định, đến 14h, lưới điện do Điện lực Nam Định quản lý đã bị sự cố ở một đường dây 110kV, nhưng không mất điện. Tuy nhiên, có 35 đường dây trung áp không có điện nên ảnh hưởng khoảng 265.000 khách hàng.

Tại Hà Nam, khoảng 20% khách hàng cũng bị cắt điện. Đến 16h cùng ngày, có 41 đường dây trung áp bị sự cố gây gián đoạn cung cấp điện cho 73.300 khách hàng.

Tại Hải Dương, có khoảng 159.000 khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão.

Tại Lạng Sơn, sự cố 10 đường dây trung áp gây ảnh hưởng mất điện cho 63.913 khách hàng, trong đó đã khôi phục 50.517 khách hàng.

Tại Hà Nội, từ 14h chiều nay, nhiều khu vực tại các quận, huyện như Cầu Giấy, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Đông Anh... đã xuất hiện tình trạng mất điện vì sự cố đường dây và hàng loạt cây xanh bị gãy đổ gây ảnh hưởng đường dây, cột điện.

Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, từ chiều 6/9 đến nay, mưa lớn, gió mạnh đã gây ra 91 sự cố về điện. Phần lớn nguyên nhân là do cây và vật thể lạ gãy đổ vào đường dây. Cụ thể, có hai đường dây 110kV bị nhảy sự cố và 91 đường dây trung áp bị ảnh hưởng do bão, tập trung ở 15 huyện ngoại thành. Tổng số khách hàng bị mất điện ở Hà Nội do sự cố là hơn 124.400, trong đó đã khôi phục gần như toàn bộ.

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhận định rằng, thiệt hại của cơn bão Yagi là rất lớn. Do đó, EVNNPC lưu ý các công ty điện lực địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và khôi phục thiệt hại sau khi bão tan.

Các công ty điện lực hiện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư cũng như trang thiết bị để sau khi bão tan sẽ khẩn trương kiểm đếm, khắc phục sự cố và cấp điện trở lại cho khách hàng.

Trước đó, vào chiều 6/9, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Công Thương, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), nhận định cơn bão Yagi có thể ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện với mức gió mạnh và lượng mưa lớn trên diện rộng ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Đáng chú ý, trong đó có thể đường dây 500 kV sẽ bị tách làm đôi, giống như một số trường hợp từng xảy ra khi bão lớn đổ bộ trước đây làm mất thông tin liên lạc hệ thống. Vì vậy, cần phải đề phòng, sẵn sàng phương án ứng phó và xử lý đối với việc vận hành hệ thống điện tách đôi.