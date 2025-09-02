Khu trục hạm Type 26 giúp NATO khóa chặt mọi tàu ngầm tại Biển Bắc

Thủ tướng Keir Starmer đã công bố thỏa thuận bán khu trục hạm Type 26, thương vụ trên sẽ cung cấp hàng nghìn việc làm và chương trình giáo dục mới trong ngành đóng tàu của Anh.

Na Uy đã cân nhắc khả năng mua lớp tàu này kể từ đầu năm 2024. Những lý lẽ chính ủng hộ việc lựa chọn Type 26 là khả năng cao trong tác chiến chống ngầm và nền tảng đầy hứa hẹn.

Trong số các tàu chiến của châu Âu, Type 26 vẫn là loại khu trục hạm chống ngầm chuyên dụng duy nhất, mang lại cho chúng giá trị chiến lược trước hoạt động dưới nước ngày càng gia tăng của Nga ở Biển Bắc.

Đồng thời, thách thức chính vẫn là tiến độ giao hàng. Hải quân Hoàng gia dự kiến nhận tàu đầu tiên vào năm 2028, do vậy Na Uy chỉ có thể nhận tàu khu trục đầu tiên vào năm 2029.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các bên có giải quyết được những khác biệt về điều khoản giao hàng trước khi ký hợp đồng hay không, mọi chi tiết cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Oslo đang cân nhắc mua ít nhất 5 chiến hạm. Việc đưa chúng vào biên chế sẽ là sự tăng cường đáng kể cho hệ thống phòng thủ chống tàu ngầm của NATO ở Biển Bắc, nơi các đồng minh ngày càng tập trung vào việc kiểm soát lực lượng tàu ngầm Nga.

Type 26 là chiếc khu trục hạm chống ngầm lợi hại.

Khu trục hạm Type 26 được thiết kế như một tàu chiến đấu tàng hình với diện tích phản xạ radar và bộc lộ hồng ngoại thấp, nó sẽ trở thành xương sống của hạm đội mặt nước của Hải quân Anh cho đến năm 2060 để thay thế các khinh hạm Type 23 đang phục vụ.

Nhiệm vụ chính của tàu khu trục Type 26 sẽ là chống tàu ngầm, nó tác chiến trong biên đội tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Các chuyên gia cho rằng tàu khu trục mới sẽ được sử dụng độc lập hoặc là một phần của nhóm tác chiến thực hiện các nhiệm vụ trong nhiều điều kiện khác nhau: từ tham gia các cuộc xung đột cường độ cao đến chống cướp biển, hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ nhân đạo.

Chiều dài của tàu chiến lớp Type 26 vào khoảng 149,9 m; chiều rộng tối đa 20,8 m; lượng giãn nước tiêu chuẩn là 6.900 tấn; thủy thủ đoàn là 157 người.

"Trái tim" của tàu là động cơ CODOG bao gồm một turbine khí, 4 máy phát điện diesel và 2 động cơ điện cho tốc độ tối đa hơn 26 hải lý/h, tầm hoạt động 7.000 hải lý.

Con tàu sẽ được trang bị pháo 127 mm, bệ phóng thẳng đứng Mk 41, hệ thống tên lửa phòng không Sea Ceptor, các tổ hợp pháo bắn nhanh.

Nhà chứa máy bay mang theo trực thăng Merlin hoặc Wildcat và còn được bổ sung phương tiện bay không người lái, phương tiện tự hành hoạt động trên mặt nước và dưới nước, đi kèm hệ thống giám sát và tình báo hiện đại.

Bệ phóng đa năng Mk 41 sẽ tương thích nhiều loại tên lửa phòng không khác nhau (Standard-2, Standard-3, Sea Sparrow, ESSM), tên lửa hành trình (Tomahawk) và tên lửa chống ngầm (VL ASROC).

Hệ thống điện tử của tàu sẽ bao gồm radar trinh sát tầm trung và tầm xa mạnh mẽ, đi kèm thiết bị định vị thủy âm (sonar) dạng kéo. Thiết kế mở của con tàu cho phép tích hợp các hệ thống vũ khí mới trong suốt vòng đời để chống lại các mối đe dọa mới.

Với những khu trục hạm săn ngầm thế hệ mới, hải quân NATO tự tin sẽ giám sát chặt chẽ mọi hoạt động dưới nước của Nga tại các địa bàn trọng yếu.