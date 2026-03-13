Cặp khu trục hạm Type 055 mới nhất mang số hiệu 109 Dongguan và 110 Anqing đã xuất hiện trong các hoạt động huấn luyện, chúng nâng tổng số tàu chiến mặt nước với lượng giãn nước trên 10.000 tấn của Hải quân Trung Quốc (PLAN) từ 8 lên 10 chiếc.

Đoạn phim do Kênh truyền hình CCTV phát sóng cho thấy 2 chiếc Type 055 mới đang tiến hành huấn luyện trên biển cùng với các tàu khác. Đây là lần đầu tiên cặp khu trục hạm này xuất hiện trong một bản tin chính thức.

Theo các nhà phân tích quân sự Trung Quốc, khu trục hạm Type 055 nằm trong số những lớp tàu chiến mặt nước mạnh nhất thế giới, có năng lực tấn công và phòng thủ rất mạnh.

Việc bổ sung cặp tàu khu trục Type 055 giúp mở rộng hạm đội tàu chiến mặt nước cỡ lớn của Trung Quốc, mang lại khả năng hoạt động cùng các nhóm tác chiến tàu sân bay và thực hiện nhiệm vụ tầm xa.

Theo các thông tin đã được công khai, 8 tàu khu trục Type 055 đang hoạt động trước đó bao gồm những chiếc: 101 Nanchang, 102 Lhasa, 103 Anshan, 104 Wuxi, 105 Dalian, 106 Yan'an, 107 Zunyi và 108 Xianyang.

Chúng đang được triển khai trong Hạm đội Bắc Hải và Hạm đội Nam Hải, đây là hai trong số các hạm đội chính của Hải quân Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc nói thêm, cặp tàu khu trục mới Dongguan (109) và Anqing (110) đã được giao cho Hạm đội Đông Hải.

Với việc đưa vào biên chế 2 tàu mới, cả 3 hạm đội chính của Hải quân Trung Quốc hiện đều vận hành tàu khu trục Type 055, phản ánh sự phân bổ rộng rãi hơn phương tiện chiến đấu này trong cơ cấu lực lượng.

Khu trục hạm 109 Dongguan thuộc Type 055 mới được biên chế.

Type 055 là lớp tàu chiến mặt nước lớn hiện đang được Hải quân Trung Quốc vận hành. Với lượng giãn nước 13.000 tấn, chúng được thiết kế để hoạt động như những nền tảng đa năng, có khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng không, chống hạm và tấn công mục tiêu trên bộ.

Khu trục hạm này được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng có thể mang nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm tầm xa và tên lửa tấn công mặt đất.

Lớp tàu chiến này cũng được thiết kế để hoạt động cùng với tàu sân bay, cung cấp khả năng phòng không và tăng cường sức tấn công cho các nhóm tác chiến liên hợp.

Type 055 thường được các nhà phân tích hải quân so sánh với các tàu khu trục và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường cỡ lớn do các cường quốc quân sự khác vận hành, điển hình như Zumwalt của Mỹ.