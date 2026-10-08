Khu phố ở TP.HCM lọt top 12 chất nhất thế giới: Vỏn vẹn 1,23 km² tận 24 quán cà phê, có ngôi chợ 400 gian hàng vừa tròn 100 tuổi

Tạp chí du lịch Time Out vừa công bố danh sách 40 khu phố "chất nhất thế giới" năm 2026. Tân Định (TP.HCM) đứng thứ 12, và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách năm nay. Ngay phía sau là São Bento (Lisbon), rồi Talat Noi (Bangkok) ở vị trí thứ 14.

Điều khiến khu phố này dễ đi hơn mọi danh sách du lịch khác là quy mô của nó: cả phường chỉ rộng 1,23 km², đi bộ từ đầu này sang đầu kia chừng mười lăm phút, và trong khoảng đó có một nhà thờ 150 tuổi, một ngôi chợ vừa tròn 100 tuổi cùng ít nhất 24 quán cà phê.

Danh sách của Time Out được chọn như thế nào?

Theo Time Out, mỗi khu phố đều do một chuyên gia bản địa trong mạng lưới toàn cầu của tạp chí đề cử. Người đề cử Tân Định là Joey Gann, cây viết của Time Out Asia. Ban biên tập chấm điểm dựa trên ẩm thực và đồ uống, đời sống về đêm, doanh nghiệp độc lập, mức độ đáng sống và tinh thần cộng đồng. Vị trí số một năm nay thuộc về Jongno 3-ga ở Seoul, nổi tiếng với ẩm thực đường phố và các cơ sở kinh doanh độc lập. Hạng hai là L'Ocean District ở Rabat và hạng ba là Neos Kosmos ở Athens.

Biên tập viên du lịch của Time Out cho biết họ tìm kiếm những nơi vừa chạm đến "khoảnh khắc" của mình, mà chỉ người địa phương sành sỏi mới biết. Riêng với Tân Định, Time Out gọi nhà thờ ở đây là "Disney-pink church" và nhận xét rằng khách du lịch thường chỉ ghé chụp ảnh rồi đi, trong khi phần đáng xem lại nằm ở những con đường phía sau.

Khu phố nhỏ tới mức đi bộ hết trong một buổi

Trước khi lên đường, có vài con số nên biết để sắp lịch. Từ ngày 1/7/2025, phường Tân Định được lập lại từ toàn bộ phường Tân Định cũ cộng một phần phường Đa Kao, theo Nghị quyết 1685 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phường mới rộng 1,23 km² với 48.524 dân, tức mật độ khoảng 39.450 người trên mỗi km².

Con số đó giải thích vì sao bạn không cần xe máy ở đây. Toàn bộ các quán trong bài nằm trong bán kính đi bộ, trải trên bốn trục chính là Hai Bà Trưng, Trần Quý Khoách, Đinh Công Tráng và mấy con hẻm cắt ngang. Gửi xe một chỗ rồi đi bộ là cách hợp lý nhất, vì nhiều quán nằm trong hẻm nhỏ, dắt xe vào ra mất thời gian hơn là cuốc bộ vài trăm mét.

Nhà thờ Tân Định khởi công năm 1870 và khánh thành tháng 12/1876, tính đến nay tròn 150 tuổi. Tháp chuông cao 52,6 m dựng năm 1926, bên trong treo 5 quả chuông với tổng trọng lượng khoảng 5,5 tấn. Lòng nhà thờ chứa được chừng 1.000 người. Nếu muốn chụp ảnh mà không vướng người, nên tới trước 8 giờ sáng hoặc sau 4 giờ chiều, tránh giờ lễ.

Cách đó vài trăm mét là chợ Tân Định, xây năm 1926 và khánh thành năm 1927, tức năm nay vừa tròn 100 tuổi. Chợ hiện có khoảng 400 gian hàng bán sỉ lẻ, trong đó mạnh nhất là vải và đồ ăn. Mặt tiền chợ có ba tháp chuông kiểu Pháp, một chính giữa và hai tháp phụ hai bên.

Một chi tiết ít người để ý là tháp chuông nhà thờ và ngôi chợ cùng được dựng trong năm 1926, nên hai công trình biểu tượng của khu phố này thực ra là bạn cùng tuổi.

Chợ còn đang có thêm một điểm chụp ảnh mới. Công trình tranh bích họa mang tên "Chợ Tân Định, Di sản phố thị" dài 45 m được vẽ trên 12 cánh cửa mặt tiền, hiện đã hoàn tất 8 bức, dự kiến xong trước ngày 1/7/2026.

Đường Hai Bà Trưng là trục dễ đi nhất, quán nằm sát nhau nên đi bộ vài bước là sang quán khác

Phê La (125 Hai Bà Trưng, 7:00 đến 22:00) Phê La là thương hiệu Việt xây dựng tên tuổi quanh trà ô long. Thương hiệu khẳng định dùng 100% trà ô long đặc sản trồng tại nông trường B'Lao (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Các món được nhắc đến nhiều gồm Ô Long Sữa Phê La, Khói B'Lao, Lang Biang và Ô Long Nhiệt Đới. Gần đây thương hiệu còn mở rộng sang cà phê đặc sản ủ phin theo kiểu truyền thống Việt Nam. Chi nhánh Hai Bà Trưng có không gian rộng rãi, thoáng mát, hợp để nghỉ chân sau khi đi bộ quanh khu phố.

Cộng Cà Phê (274 Hai Bà Trưng, 7:00 đến 23:00) Có lẽ đây là quán "ăn ảnh" nhất trong danh sách, nhờ vị trí nhìn ra nhà thờ. Theo phản hồi của khách, quán có ba tầng, và ban công tầng ba nhìn thẳng ra Nhà thờ Tân Định. Muốn ngồi được chỗ đó thì nên tới sớm, vì ban công chỉ kê được vài bàn và thường kín vào cuối tuần. Thương hiệu Cộng nổi tiếng với phong cách hoài cổ, lấy cảm hứng từ những năm tháng khó khăn của thế hệ cha ông, với tranh dân gian Đông Hồ, bàn ghế gỗ và nhiều chi tiết đậm chất Việt. Món phải thử là cà phê cốt dừa, thức uống đặc trưng mà khách quen thường gọi gần như mặc định. Nhân viên mặc đồng phục kiểu bao cấp cũng là một phần của trải nghiệm.

Catch Up Coffee (180A Hai Bà Trưng, 7:30 đến 21:30) Không gian thư thái dưới bóng cây xanh, có cả chỗ ngồi trong nhà máy lạnh lẫn sân vườn ngoài trời. Chọn chỗ ngồi theo giờ: sáng sớm ra sân vườn còn mát, từ khoảng 11 giờ trở đi thì vào trong.

HUÊ SẮC - THE HUẾ CAFÉ (195B Hai Bà Trưng, 7:30 đến 22:30) Quán ba tầng mang phong cách cố đô Huế xưa, rộng rãi. Nhiều tầng, nhiều góc ngồi nên hợp cho ai cần ngồi lâu để học hoặc làm việc.

GUTA CAFE (173 Hai Bà Trưng, 6:00 đến 22:00) Mở sớm nhất trong cả danh sách, từ 6 giờ sáng. Chi nhánh này khá yên tĩnh, đồ uống đa dạng với mức giá bình dân. Đây là chỗ hợp lý để bắt đầu buổi sáng trước khi các quán khác mở cửa.

Đường Trần Quý Khoách là một nơi siêu yên tĩnh nhưng vô cùng có gu

Đường Trần Quý Khoách và các con hẻm lân cận là khu vực tương đối yên tĩnh nhưng sở hữu nhiều quán cà phê có gu, từ không gian mộc mạc hoài cổ đến mô hình bistro hiện đại. Con đường này ngắn, số nhà chỉ tới khoảng 56, nên đi hết một lượt chỉ mất vài phút.

E Cafe, Express Cafe (1 Trần Quý Khoách) Nằm ngay góc đường đầu tiên, quán mang phong cách cà phê bình dân, vỉa hè mộc mạc. Không gian rất mở, hợp để ngồi ngoài nhìn người qua lại, gọi một ly cà phê muối hoặc trà bí đao buổi sáng.

Daynee, Tea, Coffee & Matcha (5 Trần Quý Khoách) Quán thay thế không gian cũ của Khóm Coffee, được trang trí xinh xắn và sáng sủa, nhiều góc chụp ảnh. Các món nước, đặc biệt là matcha, được đánh giá khá ổn.

Cái Tiệm Cà Phê (16 Trần Quý Khoách) Quán trang trí theo phong cách vintage, hợp cho ai muốn tránh nắng buổi trưa, đọc sách hoặc ngồi trò chuyện lâu.

Gờ cafe (54 Trần Quý Khoách) Thuộc chuỗi cà phê bình dân quen thuộc, mặt tiền thoáng. Cà phê đậm vị, phục vụ nhanh và giá dễ chịu, hợp để mua mang đi hơn là ngồi lại lâu.

Đi sâu thêm vài chục mét để khám phá thêm các quán hay ho trong hẻm

/.than (315/18 Hai Bà Trưng, 8:00 đến 22:00) Nằm trong hẻm đối diện chợ Tân Định, quán thiết kế sành điệu, không gian nhỏ gọn và ấm cúng. Ghép lịch thế này thì tiện: dạo chợ xong, băng qua đường rồi rẽ vào hẻm là tới.

Là Việt Coffee (193/7 Hai Bà Trưng, 7:00 đến 22:00) Nằm trong hẻm gần đoạn giao với Điện Biên Phủ, quán nhiều cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Hẻm nhỏ nên dễ đi quá, cứ để ý số nhà 193 trên mặt tiền Hai Bà Trưng rồi rẽ vào.

under the lemon tree (28B Đặng Tất) Nằm ở con đường cắt ngang gần Trần Quý Khoách, quán nhỏ và yên. Có góc ngồi sofa, hợp để đọc sách hoặc làm việc một mình. Nên thử kem chanh hoặc các dòng cold brew.

BLISS Bistro (18/5 Trần Quý Khoách) Nằm trong con hẻm nhỏ yên tĩnh, đây là mô hình kết hợp cà phê và bistro. Có món ăn nhẹ nên hợp nếu bạn cần giải quyết luôn bữa trưa mà không muốn đi xa.

GRANDMUM CAFE (86B1 hẻm 82 Võ Thị Sáu) Nằm trong hẻm 82 Võ Thị Sáu, sát cạnh và thông với khu Trần Quý Khoách. Quán là một căn biệt thự nép trong hẻm yên tĩnh. Đây là chỗ lặng nhất trong danh sách, hợp cho buổi làm việc cần tập trung.

Quán có view nhà thờ và góc chụp ảnh đẹp

Tiệm Lưu Coffee (39 Đinh Công Tráng): nằm trong tòa nhà có view trực diện Nhà thờ Tân Định, không gian mát và nhiều cây xanh. Giá khoảng 45.000 đến 90.000 đồng.

1991 Rooftop Coffee & More (37/4 Đinh Công Tráng): quán sân thượng phong cách mở, nhiều cây xanh, nằm cạnh nhà thờ. Vì là sân thượng nên buổi trưa khá nắng, ngồi từ chiều muộn trở đi sẽ dễ chịu hơn. Giá khoảng 35.000 đến 60.000 đồng.

Lão Hạc Quán (299B Hoàng Sa): quán nhỏ, view nhìn ra bờ kè Hoàng Sa. Đây là mức giá mềm nhất trong danh sách, khoảng 30.000 đến 50.000 đồng.

Quán yên tĩnh để làm việc và đọc sách

Saveur Café (11 Nguyễn Văn Nguyễn): không gian rộng nhiều lầu trên con đường yên tĩnh, có góc chụp ảnh đẹp và lò bánh đặt ngay trong tiệm, nên có bánh mới ra lò trong ngày. Giá khoảng 45.000 đến 90.000 đồng.

16 Grams Café (32 Thạch Thị Thanh): xanh mát, yên tĩnh, hợp để làm việc hay gọi một ly Americano pha máy. Giá khoảng 50.000 đến 85.000 đồng.

Sturmfrei Haus (67B Đinh Công Tráng): cà phê kết hợp âm nhạc và đĩa than. Quán mở nhạc nên không hợp nếu bạn cần gọi điện hay họp online. Giá khoảng 45.000 đến 90.000 đồng.

Quán có phong cách riêng cho người sành cà phê

Sipply Coffee Roastery (73 Đinh Công Tráng): quán rang xay, quầy bar đẹp, phục vụ cà phê pha máy và các món nước trái cây kết hợp. Đây là mức giá cao nhất trong danh sách, khoảng 60.000 đến 95.000 đồng.

Cokernut Cafe (14 Trần Nhật Duật): nhân viên thân thiện, nổi bật với trà và cà phê kem muối cân bằng vị, không quá ngọt. Giá khoảng 45.000 đến 75.000 đồng.

THAIYEN CAFE, CAFFEYEN (32 Nguyễn Đình Chiểu): thương hiệu quen thuộc với đồ uống pha chế ổn định. Quán thường đông, nên nếu cần chỗ yên thì chọn phương án khác. Giá khoảng 40.000 đến 90.000 đồng.