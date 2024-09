Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 11/9. (Ảnh: Rybar)

Dải Gaza : Quân đội Israel ném bom trường học al-Jaouni do LHQ điều hành ở trung tâm Gaza, làm chết ít nhất 18 người. Các nhân chứng cho biết "phụ nữ và trẻ em đã bị nổ tung thành từng mảnh" trong vụ tấn công.

6 trong số các nạn nhân là nhân viên của Cơ quan LHQ ủng hộ người Palestine (UNRWA), gồm người quản lý nơi trú ẩn. Cơ quan này cho biết đây là số người chết cao nhất đối với nhân viên của mình trong một vụ việc trong cuộc chiến kéo dài 11 tháng.

Bờ Tây : Cơ quan nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết các lực lượng Israel đã phá hủy đường sá, hệ thống nước và hệ thống thoát nước trong các cuộc đột kích mở rộng gần đây vào Kafr Dan, trại tị nạn Jenin và miền đông Jenin.

Iraq : Có khả năng chiến binh Iraq được Iran hậu thuẫn đã tấn công một khu nhà ngoại giao Mỹ gần Sân bay quốc tế Baghdad ngày 10/9.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, nhiều khả năng là một lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn đã thực hiện vụ tấn công. Một quan chức quân sự không xác định nói với AFP rằng các chiến binh đã phóng 2 tên lửa Katyusha nhắm vào cơ sở này.

Hiện trường vụ tập kích vào ngôi trường Al-Jaouni ở khu vực trại tị nạn Al-Nuseirat, miền trung Dải Gaza khiến nhiều người thương vong.

Ngoại giao

Iran và BRICS : Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNCS) Ali Akbar Ahmadian đã kêu gọi thành lập một ủy ban an ninh BRICS và "Cơ chế kinh tế chung" để giải quyết một số vấn đề an ninh trong cuộc họp an ninh BRICS ngày 11/9.

Đàm phán ngừng bắn : Lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar gần như chắc chắn sẽ từ chối một thỏa thuận đảm bảo an toàn cho ông để đổi lấy sự đầu hàng của Hamas.

Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Sinwar sẽ điều chỉnh lập trường của mình để bảo vệ mạng sống của mình hoặc có lợi cho bản thân, trong cuộc chiến này hoặc trong các cuộc đàm phán trước đây với Israel.

Ông Sinwar vẫn duy trì lập trường cứng rắn của mình trong các cuộc đàm phán trong suốt cuộc chiến và trước đây ông đã phản đối thỏa thuận trao đổi tù nhân - con tin năm 2011 đã giải thoát ông.

Sinwar phản đối thỏa thuận năm 2011 với lý do chiến binh Hamas khác đang thụ án chung thân nhiều lần không được trả tự do cùng với ông.

Hamas nói với các nhà hòa giải rằng họ đã sẵn sàng thực hiện đề xuất ngừng bắn do Mỹ đề xuất và được LHQ hậu thuẫn mà không cần bất kỳ điều kiện mới nào từ bất kỳ bên nào.