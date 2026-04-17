Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo liên quan đến tòa Bảo Tháp 9 tầng

Đinh Anh |

Du khách có kế hoạch đến địa điểm này cần chú ý thông báo dưới đây.

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo liên quan đến tòa Bảo Tháp 9 tầng - Ảnh 1.

Chiều ngày 17/4, khu du lịch Đại Nam đưa ra thông báo trên trang fanpage có hơn 200.000 lượt theo dõi. Theo đó, nhằm phục vụ nhu cầu của du khách trong dịp lễ sắp tới, khu du lịch sẽ mở cửa Kim điện Đại Nam và tòa Bảo Tháp 9 tầng từ ngày 25/4 - 4/5 vào khoảng thời gian từ 7h30-19h mỗi ngày.

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo liên quan đến tòa Bảo Tháp 9 tầng - Ảnh 2.

Thông báo từ khu du lịch Đại Nam

Xuyên suốt dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 khu du lịch vẫn thực hiện chính sách miễn phí vé vào cổng.

Theo đó, khu Kim Điện thuộc khu du lịch Đại Nam được khánh thành vào ngày 2/9/2005 với tổng diện tích xây dựng là 5000 m2. Nơi đây có điểm nhấn là các pho tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ được dát vàng 24K. Kim Điện cũng được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Ngôi đền lớn nhất Việt Nam vào ngày 15/08/2007.﻿

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo liên quan đến tòa Bảo Tháp 9 tầng - Ảnh 3.

Các pho tượng bên trong Kim Điện đều được làm bằng chất liệu nhẹ và bền, đó là composite và sợi thủy tinh. Hầu hết các pho tượng bên trong Kim Điện đều được dát vàng 24K bên ngoài.

Kim Điện được xây dựng theo mô-típ vuông tròn. Mái vòm hình tròn biểu trưng cho Trời có vẽ 108 con chim hạc với ý nghĩa: 54 con hạc bay thuận chiều kim đồng hồ tượng trưng cho 54 dân tộc Việt Nam ở cõi trần, 54 con hạc bay ngược chiều kim đồng hồ tượng trưng cho 54 dân tộc ở cõi âm (bởi theo quan niệm dân gian, hạc là con vật tượng trưng cho sự vĩnh cửu, lại có âm dương kết hợp hài hòa sẽ tạo nên sự phát triển trường tồn bền vững). Chính giữa của mái vòm là điểm vọng âm. Đứng tại điểm vọng âm, âm thanh sẽ được khuếch đại và truyền đi khắp Kim Điện.

Hình vuông được thể hiện qua 4 vách của đền thờ, bao gồm 28 bộ cánh cửa với mỗi cánh cửa cân nặng 500 kg. Trên nền 28 bộ cửa được chạm trổ 28 bộ tranh lịch sử tiêu biểu.

Bên cạnh những nét nổi bật trên Kim Điện còn thu hút du khách bởi khung cảnh đậm nét thiên nhiên có sự kết hợp độc đáo của núi, non, sông, hồ, cây cảnh. Dãy núi Ngũ Hành Sơn hay còn gọi là Bảo Sơn bao gồm 5 ngọn: Kim –Mộc –Thủy –Hỏa –Thổ, ngọn trung tâm cao 65,8m.

Trước khi vào bên trong dãy Bảo Sơn, du khách sẽ được ngắm nhìn một quần thể thắng cảnh hùng vĩ bao quanh dãy núi Ngũ Hành. Trấn giữ ở phía tây của dãy Ngũ Hành Sơn là thần Bạch Hổ, phía Đông là Thần Núi và Thần Nông. Và đặc biệt, dãy núi Ngũ Hành là nơi cư trú của hàng ngàn con chim yến, biểu hiện của một vùng “Đất lành chim đậu”.

Vươn lên từ ngọn núi trung tâm Bảo Sơn là ngôi Bảo Tháp 9 tầng. Đây là nơi thờ phụng tâm linh và truyền thống bất khuất của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn vinh của thế hệ sau đối với tiền nhân. Mỗi tầng của tháp là nơi thờ phụng với những ý nghĩa khác nhau.  Đứng từ tầng thứ 9 của Bảo Tháp, du khách có thể nhìn bao quát toàn cảnh Khu du lịch Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo liên quan đến tòa Bảo Tháp 9 tầng - Ảnh 4.

Vươn lên từ ngọn núi trung tâm Bảo Sơn là ngôi Bảo Tháp 9 tầng

