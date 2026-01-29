Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tung "chiêu độc" đón Tết Bính Ngọ 2026

Mới đây, Khu du lịch Đại Nam đã chính thức công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, từ ngày Mùng 2 đến Mùng 6 Tết, mỗi ngày sẽ có 1.000 chai Dầu gió vàng Nanogize Longevity Essential Oil được trao tặng miễn phí cho du khách. Tổng cộng sẽ có 5.000 chai dầu được phát ra trong 5 ngày vàng của kỳ nghỉ lễ.

Cơ chế nhận quà được thiết kế khá chặt chẽ nhằm kích cầu tiêu dùng: Quà tặng chỉ dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên trong ngày di chuyển đến quầy vé Biển và Vườn thú để mua loại VÉ GỘP 2 DỊCH VỤ (Biển + Vườn thú).

Thay vì để khách hàng lựa chọn mua vé lẻ từng dịch vụ, chính sách tặng quà gắn liền với "Vé Gộp" là một đòn bẩy tâm lý hiệu quả. Quy định nêu rõ: "Quý khách mua riêng 2 vé lẻ Biển và Vườn thú sẽ không được nhận dầu tặng" . Điều này định hướng hành vi tiêu dùng của khách hàng chuyển sang mua gói combo, giúp khu du lịch đảm bảo nguồn thu tốt hơn từ cả hai khu vực dịch vụ trọng điểm là Biển nhân tạo và Vườn thú.

Hơn nữa, việc lựa chọn quà tặng là Dầu gió vàng – một sản phẩm thiết thực, gắn liền với chăm sóc sức khỏe và được ưa chuộng bởi nhiều lứa tuổi (đặc biệt là nhóm khách gia đình, người lớn tuổi) – cho thấy sự am hiểu thị trường của Đại Nam. Trong văn hóa người Việt, việc nhận được "lộc" đầu năm, lại là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Những năm gần đây, Đại Nam luôn biết cách làm nóng tên tuổi của mình bằng những sự kiện quy mô hoặc các chương trình khuyến mãi độc lạ. Với thông điệp "Càng ngày chương trình Tết tung ra càng HOT" , khu du lịch này đang phả hơi nóng vào cuộc đua thu hút khách du lịch nội địa khu vực phía Nam.

Để đảm bảo trật tự và trải nghiệm khách hàng, Ban tổ chức cũng đã bố trí Bàn nhận dầu tặng riêng biệt gần quầy vé, giúp quy trình mua vé - nhận quà diễn ra thông suốt.