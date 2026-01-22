Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng thông báo mới nhất về Tết Bính Ngọ

Mới đây, trang Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao đã đăng tải thông báo về chương trình thứ 4 trong chuỗi 11 chương trình giải trí - khuyến mãi - quà tặng dịp Tết Bính Ngọc 2026. Theo đó, chương trình biểu diễn lân sư rồng nghệ thuật sẽ diễn ra vào mùng 2 & mùng 4 Tết Bính Ngọ.

Ảnh chụp màn hình

Không khí du xuân đầu năm tại Khu du lịch Đại Nam đang nóng dần khi đơn vị này tiếp tục “tung” các hoạt động trong chuỗi 11 chương trình giải trí – khuyến mãi – quà tặng kéo dài từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ. Theo thông tin công bố mới nhất, chương trình thứ 4 được giới thiệu là biểu diễn lân sư rồng nghệ thuật, diễn ra vào mùng 2 và mùng 4 Tết.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn biểu diễn đánh trống đội hình rền vang, những màn múa lân, múa rồng với đội hình hoành tráng cùng kỹ thuật điêu luyện. Đặc biệt, chương trình còn có những màn biểu diễn mai hoa thung, tứ quý hưng long, trèo cột nhận bao lì xì... vô cùng hấp dẫn.﻿

Điểm đáng chú ý của chương trình lân sư rồng năm nay nằm ở quy mô đội hình và tính trình diễn chuyên nghiệp, kết hợp cả phần “thị giác” lẫn “khí thế” lễ hội. Các màn đánh trống đội hình được mô tả rền vang, tạo nhịp dẫn cho những phần múa lân, múa rồng với đội hình hoành tráng và kỹ thuật điêu luyện. Đây là loại hình biểu diễn vốn gắn liền với văn hóa Tết Việt, thường được xem như biểu trưng cho sự cát tường, khai mở vận may và mang lại năng lượng tích cực cho năm mới.

Đại Nam cũng nhấn mạnh loạt tiết mục “đinh” được đưa vào khuôn chương trình nhằm tăng sức hút cho du khách, gồm: Mai Hoa Thung, Tứ Quý Hưng Long, và đặc biệt là phần trèo cột nhận bao lì xì. Trong đó, Mai Hoa Thung là tiết mục đòi hỏi kỹ thuật cao, khả năng giữ thăng bằng và phối hợp đồng đội khi các nghệ sĩ di chuyển, nhảy và tạo hình trên hệ cọc cao. Còn Tứ Quý Hưng Long thường được dàn dựng theo hướng tạo “mạch” câu chuyện, tăng tính tương tác và cao trào. Riêng phần trèo cột nhận bao lì xì tạo không khí vui nhộn, khiến trải nghiệm xem biểu diễn không chỉ dừng ở “xem”, mà còn có cảm giác “tham gia” vào không khí lễ hội.

Các mảnh ghép sự kiện cho Tết Bính Ngọ đang được Khu du lịch Đại Nam công bố dần, tạo hiệu ứng chờ đợi cho du khách trong suốt giai đoạn cao điểm Tết. Trước đó, theo danh sách đã được giới thiệu, khu du lịch này đã thông tin về một số hoạt động đáng chú ý khác như tặng 1.000 bao lì xì mỗi mùng (áp dụng mùng 2 và mùng 3), biểu diễn đua chó diễn ra từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, và biểu diễn flyboard (bay ván nước) cũng kéo dài từ mùng 2 đến mùng 6.

Về mặt trải nghiệm, các hoạt động được bố trí theo hướng “đủ vị” cho nhiều nhóm khách: gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ thích hoạt động sôi động, hay du khách muốn tìm không khí lễ hội truyền thống. Lân sư rồng đóng vai trò như điểm nhấn văn hóa, trong khi flyboard và đua chó bổ sung yếu tố hiện đại, giải trí, tạo nhịp độ liên tục cho hành trình vui chơi trong nhiều ngày.

Đáng nói, việc duy trì lịch hoạt động từ mùng 1 đến mùng 6 cho thấy Đại Nam đang tập trung khai thác mạnh nhu cầu du lịch ngắn ngày sau giao thừa, khi nhiều gia đình có xu hướng chọn các điểm đến tổng hợp vừa vui chơi vừa “check-in” đầu năm. Với cách làm “chuỗi 11 chương trình” và liên tục cập nhật, khu du lịch này có thể duy trì độ phủ thông tin, đồng thời giúp du khách dễ lên kế hoạch chọn ngày đi phù hợp với hoạt động mình yêu thích.

Theo thông tin từ Đại Nam, các chương trình vẫn đang tiếp tục được công bố trong thời gian tới, hứa hẹn bổ sung thêm các nội dung khuyến mãi và quà tặng dành cho du khách trong dịp Tết.