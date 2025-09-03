Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức .

Nghị định nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức lễ tang theo một trong 4 nghi thức: Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang cấp cao; Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định 237/2025 sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 Nghị định số 105/2012 về chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang, trong đó có bổ sung quy định đối với trường hợp thôi chức vụ do vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 105/2012 về chức danh được tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước.

Theo đó, cán bộ đang giữ hoặc thôi giữ một trong các chức vụ sau đây khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao; Đại tướng lực lượng vũ trang nhân dân; Thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân là cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức vụ nêu trên được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao; bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Về chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao, Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 34 Nghị định số 105/2012 như sau: Cán bộ, công chức đương chức, thôi giữ chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước); cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 (lão thành cách mạng) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954-1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp cao.

Với trường hợp người từ trần giữ một trong các chức danh trên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức hoặc xóa tư cách chức vụ, chức danh, lễ tang tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Với trường hợp người từ trần là Ủy viên Trung ương Đảng (trừ các chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước) được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Tại nghị định, Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung để phù hợp với các quy định liên quan đến phòng, chống bệnh truyền nhiễm; đảm bảo vệ sinh môi trường; quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

Cụ thể, trường hợp tổ chức Lễ viếng tại gia đình thì tùy theo phong tục địa phương và gia đình, thi hài người từ trần phải được khâm liệm vào linh cữu và bảo đảm vệ sinh, nhất là đối với người có bệnh lây nhiễm. Thời gian để linh cữu kể từ khi khâm liệm đến khi tổ chức Lễ an táng thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Không rắc, rải các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt đồ mã tại nơi an táng. Hạn chế rắc, rải vàng mã trong lễ tang.



