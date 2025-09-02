Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Mỹ Đình

Mỹ Đình rực rỡ với màn pháo hoa tối 2/9. Ảnh: Như Hoàn

Sau màn trình diễn pháo hoa, người dân lại đổ ra các tuyến đường để trở về nhà. Ảnh: Như Hoàn

Việc di chuyển vô cùng khó khăn do ùn tắc tứ phía. Ảnh: Như Hoàn

Tại Hồ Gươm, không khí cũng vô cùng rộn ràng

Màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại Hồ Gươm. Ảnh: Nghĩa Lê

Người dân háo hức ngắm nhìn. Ảnh: Nghĩa Lê

Không khí tại Hồ Tây, đầu đường Văn Cao

Tại Hồ Tây, đầu đường Văn Cao, người dân tập trung từ sớm để chờ xem pháo hoa. Ảnh: Viết Thanh

Các em nhỏ hào hứng ngóng chờ. Ảnh: Viết Thanh

Pháo hoa rực sáng khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Viết Thanh

Khắp các con đường ken đặc người dân. Ảnh: Viết Thanh

Ánh mắt rạng rỡ niềm vui của trẻ nhỏ và những cụ già. Ảnh: Viết Thanh

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối Quốc khánh 2/9

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội tối 2/9. Clip: Thục Anh

Mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa tại hồ Văn Quán - Hà Đông. Ảnh: Huy Lê

Người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. Ảnh: Huy Lê

Ai cũng háo hức đón chờ màn trình diễn pháo hoa rực sáng. Ảnh: Huy Lê

21h: Khu vực Mỹ Đình ken đặc người

Clip: Như Hoàn

Các tuyến đường khu vực Mỹ Đình đông đúc. Ảnh: Như Hoàn

Người dân đổ về Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) để ngắm pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Như Hoàn

Hình ảnh từ trên cao cho thấy cả khu vực đã ken đặc người. Ảnh: Như Hoàn

20h40, người dân đã ngồi kín bờ Hồ

20h20, không khí tại Hồ Tây đang rất nhộn nhịp

Các quán cafe chật kín khách - Ảnh: Viết Thanh

Người dân chọn vị trí đẹp, thoáng đãng để xem pháo hoa - Ảnh: Viết Thanh

Các tuyến đường ùn tắc

"Khối yêu nước" chạy show nhiệt tình ngày Quốc khánh: Sáng xem diễu binh tối ngắm pháo hoa - Ảnh: Viết Thanh

Những điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội tối 2/9

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, 6 khu vực sẽ tổ chức bắn pháo hoa với quy mô lớn, bao gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Cụ thể:

Hai địa điểm trung tâm Hồ Gươm, kết hợp cả pháo tầm cao, tầm thấp và hiệu ứng ánh sáng đặc biệt:

- Trước trụ sở Báo Hà Nội Mới

- Trước Bưu điện Hà Nội

Bốn điểm còn lại, triển khai pháo hoa tầm cao và thấp:

- Hồ Văn Quán (quận Hà Đông)

- Công viên Thống Nhất - khu vực đảo Dừa (quận Hai Bà Trưng)

- Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ)

- Trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm)

Theo UBND TP Hà Nội, pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, với kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỉ đồng.